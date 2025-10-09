Bugün Şanlıurfa’da yağmur var mı 9 Ekim? MGM hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Şanlıurfa'da yağmur beklentisi bulunuyor.

BUGÜN ŞANLIURFA'DA YAĞMUR VAR M 9 EKİM?

MGM saatlik tahminine göre bugün sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa'da yağış beklenirken akşam saatlerinde yağışın bitmesi bekleniyor. Bugün Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar yaşanırken Marmara Bölgesi'nde de yağmur etkili oluyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tahminine göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

URFA'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM hava durumu raporuna göre bugün sabah saatlerinde başlayan yağış 18.00'e kadar sürecek. Doğu Anadolu Bölgesi genel olarak yağışlı olurken bazı bölgelerde gök gürültülü fırtına da bekleniyor.