İşte Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren 6 ihmal! Bakan Tunç bilirkişi raporunu paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılıp vefat etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bilirkişi raporunun ayrıntılarını paylaşan Tunç, sistem eksikliklerini ve arızalarını tek tek listeledi. İşte Ferdi Zeyrek'in ölümüne neden olan ihmaller zinciri...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in havuz dairesinde elektrik akımına kapılıp vefat etmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu paylaştı. Olaya ilişkin bilirkişi raporundaki ön tespitlerde, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi. Öte yandan 12 kişinin ifadesine başvurulurken, 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İŞTE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI

Adalet Bakanı Tunç soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;



Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,



Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,



Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,



Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,



Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,



Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.