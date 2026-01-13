Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İzmir'de film sahnesi gibi soygun! Güvenlikleri saatlerce darp edip banka aracını soydular

İzmir’in Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı soygunda, bir bankaya ait para nakil aracının önünü kesen iki şüpheli, güvenlik görevlileriyle girdikleri uzun süreli arbedenin ardından yüklü miktarda parayı alarak kayıplara karıştı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:20

İzmir'in Karabağlar ilçesi dün akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu.

İzmir'de film sahnesi gibi soygun! Güvenlikleri saatlerce darp edip banka aracını soydular

Dün gece saat 23.00 sularında Uzundere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir bankaya ait para nakil aracı güzergahı üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı iki saldırgan tarafından durduruldu.

BİR SAAT BOYUNCA DİRENDİLER

İki güvenlik görevlisi ile soyguncular arasında arbede yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında yaklaşık bir saat boyunca devam eden boğuşma sonucunda, güvenlik görevlileri aldıkları darbelerle baygınlık geçirdi. Görevlilerin bayılmasını fırsat bilen soyguncular, araçtaki yüklü miktardaki parayı alarak kaçtılar.

İzmir'de film sahnesi gibi soygun! Güvenlikleri saatlerce darp edip banka aracını soydular

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı ve baygın haldeki güvenlik görevlilerini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerini güvenlik çemberine alan olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde ve çevrede titiz bir parmak izi çalışması yürüttü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise hem görgü tanıklarının ifadeleri hem de bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevre iş yerlerine ait kameraları inceleme altına aldı. Kimlikleri tespit edilmeye çalışılan silahlı iki şüphelinin yakalanması için İzmir genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İzmir'de film sahnesi gibi soygun! Güvenlikleri saatlerce darp edip banka aracını soydular
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yükselişte sertifikası çakıldı! AltınS1 'de düşüş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan ayrılık açıklaması
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama: Alnım açık, başım dik
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.