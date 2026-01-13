İzmir'de film sahnesi gibi soygun! Güvenlikleri saatlerce darp edip banka aracını soydular

İzmir'in Karabağlar ilçesi dün akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu.

Dün gece saat 23.00 sularında Uzundere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir bankaya ait para nakil aracı güzergahı üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı iki saldırgan tarafından durduruldu.

BİR SAAT BOYUNCA DİRENDİLER

İki güvenlik görevlisi ile soyguncular arasında arbede yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında yaklaşık bir saat boyunca devam eden boğuşma sonucunda, güvenlik görevlileri aldıkları darbelerle baygınlık geçirdi. Görevlilerin bayılmasını fırsat bilen soyguncular, araçtaki yüklü miktardaki parayı alarak kaçtılar.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı ve baygın haldeki güvenlik görevlilerini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerini güvenlik çemberine alan olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde ve çevrede titiz bir parmak izi çalışması yürüttü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise hem görgü tanıklarının ifadeleri hem de bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevre iş yerlerine ait kameraları inceleme altına aldı. Kimlikleri tespit edilmeye çalışılan silahlı iki şüphelinin yakalanması için İzmir genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.