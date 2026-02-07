Menü Kapat
12°
İznik'in dev incileri! Boyutlarıyla rekor kıran kiviler Avrupa'nın radarında

İznik'te yetişen dev kivi Türkiye ve Avrupa pazarında ilgi görüyor. C vitamini deposu kivilerin boyutları ve aromasıyla öne çıkması talep artışına neden oldu.

İznik’in verimli arazilerinde yetiştirilen dev kiviler, kısa sürede Türkiye’de büyük ilgi görürken Avrupa pazarının da radarına girdi. Boyutları, yoğun aroması ve kalite seviyesiyle öne çıkan İznik kivilerine yurt dışından yoğun talep gelmeye başladığı belirtildi.

İznik'in dev incileri! Boyutlarıyla rekor kıran kiviler Avrupa'nın radarında

"KİVİ ADETA İLAÇ"

Üretici Cumhur Şansal Yalçın, özellikle son dönemde artan grip vakalarının İznik kivisine olan ilgiyi zirveye taşıdığını belirterek, "Kivi bildiğimiz gibi adeta ilaç. açısından en zengin meyvelerden biri. Ülkede yaşanan grip salgınıyla birlikte talep inanılmaz derecede arttı. Bu kiviler hem sağlıklı hem de çok güçlü." ifadelerine yer verdi.

İznik'in dev incileri! Boyutlarıyla rekor kıran kiviler Avrupa'nın radarında

İZNİK TOPRAĞINDAN AVRUPA SOFRASINA

Üretici İbrahim Kayalı ise İznik kivisinin artık yerel bir ürün olmaktan çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu kivileri kendi arazilerimizde yetiştiriyoruz. Kocaeli'de iş yerim var, ürünleri oraya sevk ediyoruz. Oradan Türkiye'nin birçok noktasına dağıtılıyor. Talep arttığında ise İznik'teki soğuk hava depolarından doğrudan ihracatçı firmalara gönderiyoruz."

İznik'in dev incileri! Boyutlarıyla rekor kıran kiviler Avrupa'nın radarında

"220 GRAM KİVİ Mİ OLUR?"

İznik'te faaliyet gösteren bir buzhane yöneticisi Şakir Çimen, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: "Ben bugüne kadar İznik tarihinde 200 gramın üzerinde kivi görmedim. 200 gram bile çok nadirdi. Şimdi 210-220 gram gelen kiviler var. Gerçekten hayret içindeyiz."

İznik'in dev incileri! Boyutlarıyla rekor kıran kiviler Avrupa'nın radarında

SESSİZ DEVRİM

Uzmanlar, bu başarının tesadüf olmadığını belirtiyor. Doğru iklim, bilinçli üretici ve modern tarım uygulamaları, İznik'te adeta sessiz bir tarım devrimi başlattı. Yetkililer, bu özel ürünün önümüzdeki süreçte İznik ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade ediyor.

İznik'te yetişen bu sıra dışı kiviler, sadece üreticinin yüzünü güldürmekle kalmadı; aynı zamanda ilçenin tarımsal gücünü tüm Türkiye'ye gösterdi. Kalitesiyle fark gösteren İznik kivisi, üreticisiyle birlikte hem iç piyasaya hem de Avrupa'ya güçlü bir alternatif olarak öneriliyor.

