Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi

15 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:47

Manisa Soma'da çıkan orman yangınını karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa Soma'da çıkan orman yangınını karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kâğıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangında felaketin boyutu her geçen gün artıyor.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ile de müdahale edilen yangının ilerlemesi bir türlü durdurulamayınca yangın fabrikadaki tüm alanlara sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık 240 bin metrekare alanda depolanmış olan kâğıt balyalarına saran yangını söndürme çalışmaları devam ederken, felaketin yanan kağıtlarından rüzgarla diğer bölgelere uçarak yeni bir yangın çıkarmasından dolayı büyüdüğü belirtildi.



Aydın ve çevre illerin yanı sıra 23 ilden gelen takviye ekiplerle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada şu an itibarıyla yanmamış bir alan kalmadığı öğrenildi.

Bazı bölgelerde yangın kendi haline bırakılırken bazı bölgelerde söndürme ve ayıklama çalışmaları devam ediyor.