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Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:47
Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kâğıt Fabrikası'nda 3 gün önce başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen halen devam ediyor. Fabrikadaki tüm alanlara sıçrayan yangın bütün bölgeyi olumsuz etkilerken, dronla çekilen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koydu.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kâğıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangında felaketin boyutu her geçen gün artıyor.

Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi - 1. Resim

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ile de müdahale edilen yangının ilerlemesi bir türlü durdurulamayınca yangın fabrikadaki tüm alanlara sıçradı.

Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi - 2. Resim

Ekiplerin yaklaşık 240 bin metrekare alanda depolanmış olan kâğıt balyalarına saran yangını söndürme çalışmaları devam ederken, felaketin yanan kağıtlarından rüzgarla diğer bölgelere uçarak yeni bir yangın çıkarmasından dolayı büyüdüğü belirtildi.

Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi - 3. Resim


Aydın ve çevre illerin yanı sıra 23 ilden gelen takviye ekiplerle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada şu an itibarıyla yanmamış bir alan kalmadığı öğrenildi.

Kağıt fabrikası cayır cayır yanıyor! 4 gündür söndürülemedi - 4. Resim

Bazı bölgelerde yangın kendi haline bırakılırken bazı bölgelerde söndürme ve ayıklama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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