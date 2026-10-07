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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:04

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespiti uygulamalarında yeni döneme geçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte; nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:04

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair " Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte; nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespit eşiği iki katına çıkarılarak 370 bin lira yapılırken, elektronik transferlerdeki doğrulama sınırı ise 30 bin liraya yükseltildi.

HABERİN ÖZETİ

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair yönetmelikte yapılan değişiklikle nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespit eşiği ile elektronik transferlerde doğrulama sınırı yükseltildi.
Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkarıldı.
Elektronik transferlerdeki doğrulama sınırı 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
SMS ile doğrulama işlemlerine ilişkin yeni hükümler getirildi.
Finansal kuruluşlar, internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden SMS OTP ile doğrulama yapılması durumunda imza örneği almayabilir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

KİMLİK TEYİT SINIRI 30 BİN LİRA OLDU

Nakit, döviz, kuyumcu işlemlerinde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 370 bin lira ve üzerinde olduğu durumlarda, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 185 bin lira olarak uygulanıyordu.

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Ayrıca, elektronik transferler, dijital kimlik tespiti usulleri ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

SMS İLE DOĞRULAMAYA YENİ DÜZENLEME

Yönetmelikle finansal kuruluşların internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisiyle gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla (SMS OTP) yaptığı doğrulama işlemlerine ilişkin yeni hükümler de getirildi.

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Buna göre kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.

Yönetmeliğe şu cümleler eklendi:

"Finansal kuruluşlarca; internet veya mobil hizmet kanalları üzerinden ya da müşterinin yükümlü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisi ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yoluyla doğrulama yapılması durumunda imza örneği alınmayabilir. Yapılacak doğrulamanın, işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlem yaptıranın daha önce kimliği tespit edilen müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekir."

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#yönetmelik
#Resmî Gazete
#Sms Otp
#Kimlik Tespit Eşiği
#Elektronik Transfer
#Gündem
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