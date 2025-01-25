Kartalkaya'da acılı ailelerle dalga geçmişlerdi! Savcılık harekete geçti

25 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 23:56

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine hakaret içerikli aramalar yaptığı iddia edilen şüphelilerin görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumda infiale sebep olan olayla ilgili "kişinin hatırasına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlattığını duyurdu.