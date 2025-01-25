Kartalkaya'da acılı ailelerle dalga geçmişlerdi! Savcılık harekete geçti
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine hakaret içerikli aramalar yaptığı iddia edilen şüphelilerin görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumda infiale sebep olan olayla ilgili "kişinin hatırasına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlattığını duyurdu.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler içeren telefon aramaları yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİLER!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin iletişim bilgilerini ele geçirerek onları aradıkları ve alaycı ifadeler kullandıkları öne sürülen şahıslar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI!
Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.