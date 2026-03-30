Antalya’nın Kepez ilçesinde 10 Ekim 2025 günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; iddiaya göre Hasan Doğan ile İlyas Ç. arasında bir süredir borç anlaşmazlığından kaynaklanan husumet bulunuyordu. Otomobille Doğan’ın evinin bulunduğu sokağa gelen İlyas Ç., yanında getirdiği av tüfeğiyle bir el ateş etti. Kasığından vurulan Hasan Doğan yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Kendi verdiği tüfekle vuruldu! İş adamı yaşadığı dehşeti anlattı: "Önce acı sonra sıcaklık hissettim" Antalya'da, borç anlaşmazlığı nedeniyle Hasan Doğan'ı av tüfeğiyle yaralayan İlyas Ç. ve azmettirme ile suçlanan babası ile kardeşi hakkında dava açıldı. Olay, 10 Ekim 2025'te Kepez'de, İlyas Ç.'nin borç anlaşmazlığı yaşadığı Hasan Doğan'ı evinin önünde av tüfeğiyle kasığından vurmasıyla gerçekleşti. İlyas Ç., savunmasında alacakları olduğunu ve Hasan Doğan'ın elini beline atması üzerine zarar göreceğini düşünerek ateş ettiğini belirtti. Sanık İlyas Ç.'nin babası Sirat Ç. ve kardeşi Enes Ç. ise azmettirme suçundan yargılanıyor. Sirat Ç., olayda kullanılan tüfeğin daha önce Hasan Doğan tarafından kendilerine verilen aracın bagajında bulunduğunu ve Doğan'ın 'ne olur ne olmaz' diyerek tüfeği orada bulundurduğunu iddia etti. Mağdur Hasan Doğan, sanık tarafın iddia ettiği gibi büyük bir alacak olmadığını, oğlunun karıştığı bir kavgaya ilişkin hastane masraflarını karşıladıktan sonra kendisinden yüksek miktarda para talep edildiğini savundu.

Yaralı Hasan Doğan hastaneye kaldırılırken, olayın ardından bölgeden uzaklaşan İlyas Ç. emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede İlyas Ç. hakkında “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açılırken, babası Sirat Ç. ile kardeşi Enes Ç. hakkında ise “azmettirme” suçundan yargılama talep edildi.

“DİLENCİ GİBİ BİN TL, İKİ BİN TL ÖDEME YAPIYORLARDI”

Olayın ilk duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İlyas Ç., tutuksuz sanıklar Enes Ç. ve Sirat Ç., sanık yakınları, mağdur Hasan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında öldürmeye teşebbüs suçlamasını kabul etmeyen İlyas Ç., kardeşi ve babasıyla birlikte inşaat sektöründe çalıştıklarını, müştekinin inşaatında da görev aldıklarını söyledi. Hasan Doğan’dan yaklaşık 400 bin TL alacakları olduğunu öne süren sanık, ödemelerin parça parça yapıldığını ve uzun süre alacaklarının verilmediğini iddia etti.

İlyas Ç., “Öldürmeye teşebbüsle alakam yoktur. Kardeşim ve babamla inşaat sektöründe çalışıyoruz, müştekinin inşaatında da çalıştık ancak paramızı alamadık. Yaklaşık 400 bin TL alacağımız vardı. Dilenci gibi bin TL, iki bin TL ödeme yapıyorlardı. Dört beş ay geçti, alacağımızı vermediler. Görüştüğümüzde ‘Alacağınız varsa alabiliyorsanız alın’ dedi” şeklinde konuştu.

“BELİNE ELİNİ ATINCA SİLAHI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Başka bir firmadan hak edişini aldıktan sonra araç satın aldığını belirten İlyas Ç., Diyarbakır’a gitmeden önce dedesini ziyaret etmek için olay yerine gittiğini anlattı. Hasan Doğan ile dedesinin aynı yerde oturduğunu ifade eden sanık, olay günü Doğan’ı aracının yanında görünce alacak meselesini sorduğunu, Doğan’ın beline elini götürmesi üzerine silahı olduğunu düşündüğünü savundu.

İlyas Ç., “Elini beline atınca silahı olduğunu sandım ve bana zarar vereceğini düşünerek bir el ateş ettim. Araçta bulunan av tüfeğiyle ateş ettim. ‘Babamın selamı var’ demedim. Ailemin olaydan haberi yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Azmettirme suçlamasıyla yargılanan Sirat Ç. ise olaydan haberlerinin olmadığını söyledi. Olay günü oğluyla birlikte inşaatta çalıştıklarını belirten sanık, polislerin kendisini arayarak durumu bildirdiğini ifade etti.

Sirat Ç., olayda kullanılan tüfeğin, daha önce Hasan Doğan tarafından verilen aracın bagajında bulunduğunu belirterek, “Hasan Doğan, ‘İnşaat alanı ormanlık, ne olur ne olmaz’ diyerek tüfeği araçta bulundurmamızı istemişti. Ben depoya kaldırmayı düşünüyordum ancak İlyas’ın habersiz şekilde alıp kendi aracına koyduğunu sonradan öğrendim” dedi.

“OLAYDAN HABERİMİZ OLSAYDI İZİN VERMEZDİK”

Tutuksuz sanık Enes Ç. de yaklaşık 400 bin TL alacakları olduğunu, bu paranın yalnızca küçük bir kısmının ödendiğini ileri sürdü. Olay günü babasıyla birlikte çalıştığını belirten Enes Ç., ağabeyinin böyle bir eylem gerçekleştireceğinden haberleri olmadığını söyledi.

Enes Ç., “Olay günü inşaat alanındaydık. Polis görüntülü arayarak Hasan Doğan’ın vurulduğunu söyledi. Eve gittiğimizde babamla abim tartıştı. Böyle bir şey yapacağını bilseydik izin vermezdik” dedi.

“BAŞ GÖZ SADAKASI NİYETİNE HAYVAN KESTİRDİ”

Tanık Selman Ç. ise Hasan Doğan’ın inşaat işlerinde kardeşi Enes ile birlikte çalıştıklarını, sigortalarının yapılmadığını ve bu nedenle şikayette bulunduklarını söyledi. Yaklaşık 450 bin TL alacakları olduğunu öne süren Selman Ç., Hasan Doğan’ın oğlunun karıştığı bir kavga sonrası yaralanıp sakat kaldığını ifade etti. Selman Ç., “Alacağımızı istedik ancak ödeme yapılmadı. Yaşanan olaylardan sonra ‘baş göz sadakası’ diyerek üç küçükbaş hayvan kestirip evimize gönderdi. Ağabeyim İlyas’ın böyle bir eylem gerçekleştireceğini bilmiyorduk” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEDE İZLETİLDİ

Duruşma salonunda güvenlik kamerası görüntüleri de izletildi. Görüntülerde sanık İlyas Ç.'nin, Hasan Doğan'ın aracına doğru yaklaşarak ateş ettiği, ardından aracın plakasını çıkardığı ve olay yerinden otomobille uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin ardından yeniden savunma yapan İlyas Ç., pişman olduğunu belirterek, "Tanıklar doğru söylüyor, böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Böyle bir olayı hedeflesem maske takarım, akşamı beklerim. Keşke olmasaydı. Hasan amca pişmanım, özür dilerim" dedi.

"İKİ DAİRE VE MİLYONLAR İSTEDİLER"

Olayda kasığından vurularak yaralanan ve duruşmaya katılan Hasan Doğan ise yapılan işin kısa süreli olduğunu, sanık tarafın iddia ettiği büyüklükte bir alacak bulunmadığını öne sürdü. Oğlunun daha önce karıştığı kavgaya ilişkin hastane masraflarını karşıladıklarını belirten Doğan, buna rağmen daha sonra kendisinden yüksek miktarda para talep edildiğini savundu.

Hasan Doğan, "Yaptıkları iş 10 günlük iş, fazlasıyla paralarını aldılar. Oğlumun daha önce karıştığı kavga bir anda oluşan bir kavga, bu vaka yaşandı. Selman bunun üzerine ameliyat oldu, ikinci ameliyatına kadar hastane masraflarını karşıladık. Fakat ikinci ameliyattan önce Selman farklı taleplerde bulundu, her türlü yardımı yaptık. Oğlum hastaneye giderek Selman'a 50 bin TL, Enes'e 20 bin TL verdi, kurbanlıkları kesildi" dedi.

Hasan Doğan, 28 Haziran 2025 tarihinde Sirat Ç. ile üç kişinin iş yerine geldiğini ileri sürerek, "İki daire ve 2-2,5 milyon para istediler. Olaydan bir ay sonra parayı istediler. Verecek durumum yok dedim. Kan parası adı altında para istediler, yok deyince ‘O zaman bir daha görüşmeyelim' dediler. Bir daha hastaneye gitmedim" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE ACIYI VE SICAKLIĞI HİSSETTİM"

Olay anını da anlatan Hasan Doğan, evinin yanındaki inşaattan bir müşterisine daire gösterdiğini, aracına döndüğü sırada vurulduğunu söyledi. Sanığı olay öncesinde görmediğini belirten Doğan, kendisine yönelik sözler duyduğunu da iddia etti.

Hasan Doğan, "Olay günü bir müşterime evimin yanındaki inşaattan daire bakıp aracıma doğru dönerken önce acıyı ve sıcaklığı hissettim. Sıcaklığı hissetmeden önce İlyas'ı görmedim. ‘Hasan Doğan bu sana ders olsun' dedi, ancak ‘Babamın selamı var' dediğinden emin değilim. Şikayetçiyim, İlyas Ç.'yi hiç görmedim, kendisiyle aramızda husumet yoktur" dedi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mağdur Hasan Doğan ayrıca, söz konusu işin söylendiği gibi uzun süreli bir iş ya da yüksek bedelli bir proje olmadığını savunarak, "Oğlum Fatih, alçı boya işlerini Selman ve Enes'e yaptırdı. Bir kişi yapsa 1 hafta sürecek bir işti. 400-500 bin TL alacak birikecek bir iş yoktu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlyas Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.