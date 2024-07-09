Kim Milyoner Olmak İster'deki telefon jokerinin perde arkası! Sosyal medyada olay oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 14:43 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:44
Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster’de telefon jokeri ile aranan yarışmacı yakını, soruya cevap verdiği anların kamera arkasını paylaştı. Soruyu internetten bakarak cevaplayan gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster’de telefon jokerinin arka planı merak ediliyordu.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Yarışmacı Elif Doğan altıncı soruda takılınca Furkan Külcü'yü telefonla arayarak sorusunu sordu.
"Hangi klasik eserin yazarı Samuel Beckett'tir?" sorusuna Google üzerinden yanıt arayan Furkan Külcü o anların kamera arkası görüntülerini paylaştı.
GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI
Furkan Külcü’nün soru sorulduğu anda cevabı internette arattığı görüldü.
Külcü'nün videosu sosyal medyada gündem oldu.
Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülere yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları:
Kaynak: tgrthaber.com