Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Valilik kararına göre Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.