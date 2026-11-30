Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Valilik kararına göre Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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HABERİN ÖZETİ Kırklareli'nin bir ilçesinde eğitime kar engeli: Trakya'da mevsimin ilk yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kofçaz ilçesinde eğitime ara verildi. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kırklareli Valiliği, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 30 Kasım'da eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 30 Kasım'da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KOFÇAZ'DA EĞİTİME ARA

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.