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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:44

Kırmızı ve mavi bültenle aranıyorlardı: 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul Sarıyer’de düzenlenen operasyonda mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. yakalandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:44

ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.’nun ’de bir ikamette bulunduğu belirlendi.

Kırmızı ve mavi bültenle aranıyorlardı: 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kırmızı ve mavi bültenle aranıyorlardı: 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı
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ETİKETLER
#sarıyer
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Moğolistan
#M.d.
#Gündem
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