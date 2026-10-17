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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 04:45

Kontrolden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular: 8 kişi yakalandı

Bursa'da yol kontrolleri ve radar uygulamalarını WhatsApp grubundan haber verdikleri belirlenen kişilere jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kontrolden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular: 8 kişi yakalandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 04:45

'da yol kontrolü, radar ve trafik denetimlerini vatandaşlara haber vermek için grubu kuranlar yakalandı.

TRAFİK KONTROLLERİNİ HABER VERMEK İÇİN GRUP KURDULAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İznik ilçesinde bazı şahısların WhatsApp üzerinden oluşturdukları "İznik" isimli grupta polis ve jandarmanın trafik kontrollerinden kaçmak için İznik-Yenişehir güzergahında gerçekleştirilen yol kontrolleri, radar uygulamaları ve kolluk denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu WhatsApp grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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ETİKETLER
#whatsapp
#bursa
#İznik
#yenişehir
#Trafik Kontrolu
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