İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor. Yangın, saat 19.20 sıralarında Kartal’da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatı katında meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye ediliyor İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastalar tahliye edildi. Yangın, saat 19.20 sıralarında Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatı katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi ve bazı hastalar tahliye edildi. İstanbul Valiliği, yangının idari binanın havalandırma boşluğunda başlayarak çatıya sıçradığını ve yoğun dumanın poliklinik giriş katlarına yayıldığını açıkladı. Valilik yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve ilk bilgilere göre can ile mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatısından dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bazı hastalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının idari binanın havalandırma boşluğunda başlayarak çatıya sıçradığı ve yoğun dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayıldığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutmanın sürdüğü belirtildi.

İlk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.