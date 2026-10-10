Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı: Hastalar tahliye ediliyor

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İstanbul
İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor. Yangın, saat 19.20 sıralarında Kartal’da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatı katında meydana geldi.
Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatısından dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bazı hastalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının idari binanın havalandırma boşluğunda başlayarak çatıya sıçradığı ve yoğun dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayıldığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutmanın sürdüğü belirtildi.
İlk bilgilere göre can ve mal kaybı bulunmuyor.