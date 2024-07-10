Kovboy hırsızlar yine iş başında! Mazgalları saniyeler içinde çaldılar

10 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:22

Yaşam için yeni bir umut ışığı! Yüzeyi buzla kaplı ancak sıcacık...

Yaşam için yeni bir umut ışığı! Yüzeyi buzla kaplı ancak sıcacık...

Deprem felaketiyle sarsılan Hatay'da hurda işi yaparak para kazanan kişiler çoğaldı. Bazı kişiler kentte metal anlamında ne buluyorsa çalmaya başladı.

Antakya ilçesinde sıklıkla mazgal hırsızlıkları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde sokak üzerine bulunan mazgal, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların anbean mazgalı çaldıkları görüldü.

"AT ARABASIYLA 10 SANİYEDE ÇIKARIP KALDIRIP ALIYORLAR"

At arabasıyla mazgalı çaldığını kameradan fark eden Semih Aydın, “Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Bende 155 polisi aradım. HATSU'yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanında çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı. Güvenlik kamerasında gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kameraya da aldırış etmiyorlar. Bunlar tehlike arz ediyorlar. At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar. Araçlar fark etmezse düşer. Arabalar geçmesin diye el arabası koydum” ifadelerini kullandı.