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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:28

Kriptolu yazışmalar deşifre edildi, zehir tacirleri yakalandı: 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu

İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği belirlenen 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Kriptolu yazışmalar deşifre edildi, zehir tacirleri yakalandı: 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:28

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası faaliyet gösteren bir suç örgütü mercek altına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve 'ın da destek verdiği soruşturmada, örgütün farklı ülke ve şehirlerde uyuşturucu madde üretimi, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Kriptolu yazışmalar deşifre edildi, zehir tacirleri yakalandı: 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütü çökertildi.
Uluslararası faaliyet gösteren suç örgütü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince mercek altına alındı.
Örgütün eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlendi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda 168 şüphelinin kimliği tespit edildi ve Türkiye'de bulunan 60 şüpheliye yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı ve 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Soruşturmada, örgüt yöneticilerinin uyuşturucu ticaretinin planlanması, kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldığı tespit edildi. Şüphelilerin şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile Türkiye'deki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Örgütün eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Kriptolu yazışmalar deşifre edildi, zehir tacirleri yakalandı: 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu

168 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen 168 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden 29'unun başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 74'ünün yurt dışında olduğu, 5'inin hayatını kaybettiği, 60'ının ise Türkiye'de bulunduğu belirlendi.

Türkiye'de bulunan 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kriptolu yazışmalar deşifre edildi, zehir tacirleri yakalandı: 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu

7 MİLYAR 657 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ile 71 şirketteki ortaklık paylarının da aralarında bulunduğu toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

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#MASAK
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı
#Interpol Europol Daire Başkanlığı
#Gündem
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