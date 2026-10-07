Kubilay Kaan Kundakçı davasında karar verildi!

Kubilay Kaan Kundakçı davasının son duruşması, Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetince saat 12.00 itibarıyla başlatıldı. Mahkeme salonunda tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç bizzat yer aldı.

Davanın tutuksuz yargılanan isimleri Zuhal Kalaycıoğlu ile Bilal Kadayıfçıoğlu duruşmayı salondan takip ederken, bir diğer tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise celseye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı.

MÜTALAA İÇİN EK SÜRE TALEBİ KARARA BAĞLANDI

Oturumun açılmasıyla birlikte taraflar, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı nihai savunmalarını hazırlayabilmek adına mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, taraflara savunma hazırlıkları için zaman verilmesini kararlaştırdı.

DURUŞMA 16 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların tamamlanması ve yargılama sürecinin ilerlemesi amacıyla davayı ileri bir tarihe erteledi. Karar doğrultusunda bir sonraki duruşmanın 16 Ekim tarihinde görüleceği bildirildi.