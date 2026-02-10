Menü Kapat
Kurye kılığına girip ailesini tek tek öldürdü! Kan donduran katliamda görgü tanığı konuştu: 'Bir türlü kabullenememiş'

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz aile katliamı yaptı. Cinnet getiren Cengiz, annesi Azize Cengiz ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’in ardından boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’i silahla vurarak katletti. Saldırganın kurye kılığında dehşet saçtığını söyleyen olaya tanık olan komşu "Önce annesi ile çocuğunu arabada vurmuş" dedi.

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta dehşet yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi ve kızının yaşadığı eve geldi. Burada bilinmeyen bir nedenle annesi Azize Cengiz ile tartışan Cengiz yaptı. Tartışmanın ardından annesi Azize Cengiz ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i katleden saldırgan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’in peşine düştü.

Kurye kılığına girip ailesini tek tek öldürdü! Kan donduran katliamda görgü tanığı konuştu: 'Bir türlü kabullenememiş'

KURYE KILIĞINA GİRDİ

Kurye kılığında kapıyı eşine açtıran Recep Cengiz, boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’i tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla etti. Ayrıca Recep Cengiz’in silahla tehdit, dolandırıcılık ve hakaret suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, önce kapalı cezaevinde tutulduğu daha sonra ise açık cezaevine geçtiği öğrenilirken, şahsın eşini öldürdüğü binada güvenlik kameralarına takılmamak için elektrik tesisatına zarar verdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kurye kılığına girip ailesini tek tek öldürdü! Kan donduran katliamda görgü tanığı konuştu: 'Bir türlü kabullenememiş'

"ÖNCE ANNESİ İLE ÇOCUĞUNU ARABADA VURMUŞ"

Olayın gerçekleştiği binada yönetici olan Nizamettin Karagöz, Recep Cengiz ile Beyzanur Uçan Cengiz’in yeni evlendiğini ve Beyzanur Uçan Cengiz’in ayrılmak için dilekçe verdiğini öne sürerek, "Adam daha önceden de bazı sıkıntılar yaşamış. Eşinden uzaklaştırma almış. Eşi cezaevinden çıktığını bahsetti. 6-7 ay önce evlenmişler. Anlaşamamışlar. Kadın ayrılmak için dilekçe vermiş. Adam da bunu kabullenmedi herhalde. Önce annesi ile çocuğunu arabada vurmuş. Buraya da kurye kılığında gelmiş. Eşini de burada vurmuş. Kadın 2-3 sene önce de burada oturdu. Gitti geldi, yine oturdu. Çok memnunduk, çok iyi insandı" diye konuştu.

Kurye kılığına girip ailesini tek tek öldürdü! Kan donduran katliamda görgü tanığı konuştu: 'Bir türlü kabullenememiş'
