LGS'deki tartışmalı makara sorusu mahkemelik oldu! Ya iptal edin ya doğru sayın..

13 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:17

Pazar günü yapılan ve 1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS’de bir fizik sorusu eğitimcileri ikiye böldü.

Fen bilimlerindeki 13. sorunun cevabı eğitimcileri ikiye böldü.

MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarında “makara sistemi” sorusunun doğru cevabı, C şıkkında yer alan ‘iki ve üç’ seçeneği olarak verildi.

EĞİTİMCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak eğitimcilerin bir kısmı A şıkkında yer alan ‘yalnız üç’ cevabının doğru olduğunu savundu.

Fen bilimleri öğretmeni Burhan Çakır, öğrencilerden ziyade yetişkinlerin daha detaylı düşündüğü belirterek, "Aslında öğretmenler A şıkkına gidiyor. Fakat yüzeysel düşündüğümüzde öğrenciler daha fazla doğru cevaba ulaşmış." dedi.

SORU İPTAL EDİLSİN

Davacı öğrenci Ali Taha Genç, "Cevabın A şıkkı olarak değiştirilmesini veya sorunun iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Avukat Mevlüt Polat, "Bu kısa sürede eğer sonuçların açıklanması gündeme gelirse, Milli Eğitim Bakanlığı bu soruyu değerlendirmeden çıkarabilir ya da bütün öğrenciler bu soruyu doğru cevaplamış gibi bir değerlendirme yapmak durumunda kalabilir. Yürütmeyi durdurma, bu sorunun hukuk aleminde hiç sorulmamış olması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.