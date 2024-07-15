Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:51
Mogadişu'da bulunan bir kafede maç izleyen vatandaşların arasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 20 kişi de yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir kafeye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Somali polisi saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Saldırı dün akşam saatlerinde vatandaşların kafede maç izlediği sırada meydana geldi.
Gece yaşanan olaydan sonra çok fazla binada hasar meydana geldi.
Saldırı sonrasında bölgeye gelen vatandaşlar, oluşan yıkımı yerinde inceledi.
Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin sürdüğü ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı