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Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:51
Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Mogadişu'da bulunan bir kafede maç izleyen vatandaşların arasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 20 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir kafeye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - 1. Resim

Somali polisi saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - 2. Resim

Saldırı dün akşam saatlerinde vatandaşların kafede maç izlediği sırada meydana geldi.

Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - 3. Resim

Gece yaşanan olaydan sonra çok fazla binada hasar meydana geldi.

Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - 4. Resim

Saldırı sonrasında bölgeye gelen vatandaşlar, oluşan yıkımı yerinde inceledi.

Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - 5. Resim

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin sürdüğü ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Maç izleyenlere bombalı araçla saldırı! 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - 6. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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