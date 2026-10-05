İşverenine 'annem hasta' yalanı atarak izin alan ve izin gününü sevgilisiyle geçiren çalışan tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş mahkemesinin "geçerli fesih" dediği olaya Bölge Adliye Mahkemesi son noktayı koydu. Mahkeme, işverene verilen yanlış beyanın doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğunu belirterek feshin "haklı sebep" sayılmasına karar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar: Patrona yalan söyledi, tazminatsız kovuldu İşverene annesinin hasta olduğunu söyleyerek izin alan ve bu izni sevgilisiyle geçiren bir çalışan, tazminatsız olarak işten çıkarıldı ve mahkeme tarafından bu feshin haklı fesih olduğuna karar verildi. Çalışan, işverene annesinin hasta olduğunu belirterek izin aldı. Çalışan, izin gününü sevgilisiyle geçirdi. İşveren, çalışanın yalan beyanda bulunduğunu ve güveni kötüye kullandığını belirterek iş akdini feshetti. İş Mahkemesi, feshi geçerli sebeple fesih olarak değerlendirdi. Bölge Adliye Mahkemesi, feshin haklı sebep olduğunu belirterek kararı düzeltti.

"ANNEM HASTA" DEDİ, SEVGİLİSİYLE BULUŞTU

Davalı işveren; haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin davacı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etti. Davacının çalışma disiplinine ve iş yeri kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğunu dile getirdi. Davalı; fesih bildiriminde; "Davacının 08.11.2023 tarihinde ‘annem hasta’ diyerek izin aldığı, daha sonra tekrar yöneticisini arayarak yalan beyanda bulunduğunu, M.E. isimli sevgilisiyle buluştuğunu beyan etmiştir. Davacının savunmalarında yalan söylediği, işverenin güvenini kötüye kullanması sebebi ile iş akdinin haklı olarak fesih edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır’’ ifadelerine yer verildiğini hatırlattı. İş Mahkemesi; davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiği ve iş yeri dışında kız arkadaşı ile buluştuğunu itiraf ettiğine dikkat çekti. Davacının işverenine yalan beyanda bulunarak izin istemesi eyleminin aralarındaki güven ilişkisini zedelediği, işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağı en azından iş akdinin geçerli sebeple fesih edildiği kabulü ile davanın reddine karar verdi.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU: HAKLI FESİH

Taraflar kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi’nin kararına şerh koydu. BAM kararında; ‘Dinlenen tanıklar, feshe konu iddiayı doğrulamış olup davacının istinaf itirazları yerinde değildir. Davalının itirazına gelince; davacının eylemi, 4857 sayılı Yasanın 25/II-a,d,e fıkraları uyarınca bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı nedenle derhal fesih sebebi olmasına rağmen ilk derece mahkemesince bu hususlar tartışılmadan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü hatalıdır. Fesih haklı nedene dayandığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı ise de söz konusu yanlışlığın, Dairemizce, yeniden yargılama yapılmadan ve duruşma açılmadan giderilmesi yasa uyarınca düzeltilmesi mümkün olmakla hüküm kurmak gerekmiştir. Davacının iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilmiştir’’ denildi.