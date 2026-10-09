Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı

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İstanbul
Maltepe’de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Saatlerdir süren çalışmaların ardından son cansız bedenin de enkazdan çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yürütülen hassas çalışmalar neticesinde enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaza sonrası çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bölgedeki risk durumu değerlendirilerek 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Toplamda 20 mesken ve 6 iş yerini kapsayan bu alanlardan 55 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi. Aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetlerinin, enkaz altındaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte saat 06.15'te resmen sona erdiği duyuruldu.
Binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirilirken, ortaya çıkan manzara acı gerçeği gözler önüne serdi. Yıkılan yapının beton kalıntılarının arasından çıkan deniz kabukları ise dikkat çekti.