Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:26

Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı

İstanbul Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları acı bilançoyla tamamlandı. 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yıkılan yapının beton kalıntılarının arasından çıkan deniz kabukları ise dikkat çekti. İşte o görüntüler...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:26

’de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında çalışmaları tamamlandı. Saatlerdir süren çalışmaların ardından son cansız bedenin de enkazdan çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. tarafından yapılan açıklamada, yürütülen hassas çalışmalar neticesinde altından toplam 14 kişinin çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Saatlerdir süren çalışmaların ardından enkazdan son cansız beden çıkarıldı.
İstanbul Valiliği, toplam 14 kişinin enkaz altından çıkarıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e ulaştığını bildirdi.
Bölgedeki risk durumu nedeniyle 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı ve 55 vatandaş tahliye edildi.
Arama kurtarma faaliyetleri, enkaz altındaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşılmasıyla saat 06.15'te sona erdi.
Yıkılan yapının beton kalıntılarının arasından deniz kabukları çıktı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Kaza sonrası çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bölgedeki risk durumu değerlendirilerek 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Toplamda 20 mesken ve 6 iş yerini kapsayan bu alanlardan 55 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi. Aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetlerinin, enkaz altındaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte saat 06.15'te resmen sona erdiği duyuruldu.

Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı

BETON KALINTILARINDAN DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirilirken, ortaya çıkan manzara acı gerçeği gözler önüne serdi. Yıkılan yapının beton kalıntılarının arasından çıkan deniz kabukları ise dikkat çekti. 

Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
9 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar tırmanışta, euro düşüşte
30 gün kuralı getirilmişti! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Üreticinin parasını geciktirene dev ceza
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den Yeni Parti'nin 2 bakanla ilgili fon iddiasına tepki
ETİKETLER
#maltepe
#enkaz
#arama kurtarma
#bina
#İstanbul Valiliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.