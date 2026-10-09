Maltepe’de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Saatlerdir süren çalışmaların ardından son cansız bedenin de enkazdan çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yürütülen hassas çalışmalar neticesinde enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binada skandal detay: Beton kalıntılarından deniz kabuğu çıktı Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saatlerdir süren çalışmaların ardından enkazdan son cansız beden çıkarıldı. İstanbul Valiliği, toplam 14 kişinin enkaz altından çıkarıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e ulaştığını bildirdi. Bölgedeki risk durumu nedeniyle 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı ve 55 vatandaş tahliye edildi. Arama kurtarma faaliyetleri, enkaz altındaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşılmasıyla saat 06.15'te sona erdi. Yıkılan yapının beton kalıntılarının arasından deniz kabukları çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Kaza sonrası çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bölgedeki risk durumu değerlendirilerek 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Toplamda 20 mesken ve 6 iş yerini kapsayan bu alanlardan 55 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi. Aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetlerinin, enkaz altındaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte saat 06.15'te resmen sona erdiği duyuruldu.

BETON KALINTILARINDAN DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirilirken, ortaya çıkan manzara acı gerçeği gözler önüne serdi. Yıkılan yapının beton kalıntılarının arasından çıkan deniz kabukları ise dikkat çekti.