Manavgat'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, irtikap, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklu bulunan Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında devam eden soruşturma kapsamında; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Manavgat Belediyesi'ne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu bir soruşturmadır. Soruşturmaya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etmektedir. Toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştır.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlenen operasyonda verilen ifadeler ve elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında bulunan belediye çalışanı, turizmci, iş adamı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.