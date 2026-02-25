Marmaray’da iftar ayarı! Ek seferler başladı

İftar saati öncesinde oluşan yolcu talebini karşılamak için harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ek seferlerin saatlerini paylaştı. Yeni düzenleme ile iş çıkışı ve iftar telaşı yaşayan vatandaşların daha konforlu seyahat etmesi hedefleniyor.

İŞTE MARMARAY'IN YENİ EK SEFER SAATLERİ

Maltepe'den Halkalı'ya: 17.42

Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya: 18.10

Halkalı'dan Pendik'e: 17.42

Yenikapı'dan Pendik'e: 18.05

Bakanlıktan yapılan açıklamada, seferlerin Ramazan ayı boyunca yoğunluğun en yüksek olduğu dilimlerde hizmet vereceği belirtildi.

https://x.com/UABakanligi/status/2026664425617231880