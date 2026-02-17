Masaj salonlarına 'kadraj': Fuhuş ağı çökertildi: Tutuklamalar var

Diyarbakır'da fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuş için yer ve imkân sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

68 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ MASAK RAPORUNDA

Bu kapsamda 5 masaj salonu ve 18 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şüpheli şahısların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu tespit edildi.

3 İLDE 20 ADRESE OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere Samsun ve İstanbul illerini de kapsayan, toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli işlemler sonucunda 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri kararı verilirken 12 şüpheli ise tutuklandı.