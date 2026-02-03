Masum görünen büyük tehlike! "Ben bilmiyordum" savunması işe yaramaz: 10 yıla kadar hapis cezası var

Yasa dışı bahis şebekeleri, özellikle 18-30 yaş arası gençleri “kolay para”, “sadece hesabını ver”, “hiçbir sorumluluğun yok” gibi vaatlerle banka hesabı kiralama tuzağına düşürüyor.

Yapılan işlemin risklerinden bahseden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, bir kişinin kendi adına açılmış banka veya kripto para hesabını başkalarına kullandırmasının, IBAN bilgisini paylaşmasının, kart, mobil bankacılık ya da şifrelerini vermesinin suç teşkil ettiğini bildirdi.

Başsavcı Kılıç, kiralanan hesapların internet alışverişi dolandırıcılığı, sahte yatırım ve kripto para dolandırıcılığı, sosyal medya ve mesaj yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar, yasa dışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma tuzakları, burs ve sosyal yardım dolandırıcılığı, faizsiz kredi ve sigorta dolandırıcılığı, yurt dışı vize dolandırıcılığı, araç kiralama ve internet üzerinden görev yapma vaatleri ile şantaj gibi birçok suçta kullanıldığını belirtti.

Banka hesabı kiralamanın dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında değerlendirildiğini aktaran Başsavcı Kılıç, bahsi geçen suçların 10 yıla kadar hapis cezasına yol açabileceğini kaydetti.

"BEN BİLMİYORDUM" SAVUNMASI İŞE YARAMAZ

"Ben bilmiyordum" savunmasının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını ifade eden Kılıç, banka hesaplarının kimlik gibi kişiye özel olduğunu ve hiçbir şekilde başkalarına verilmemesi gerektiğini söyledi.

YABANCI NUMARALARDAN GELEN LİNKLERE TIKLAMAYIN

Vatandaşlara şüpheli teklifleri kabul etmemeleri yönünde çağrıda bulunan Kılıç, hesap bilgileri, kimlik bilgileri ve şifrelerin kimseyle paylaşılmaması, yabancı numaralardan gelen linklere tıklanmaması, alışverişlerin güvenli ödeme sistemleri üzerinden yapılması ve şüpheli durumlarda bankaya, kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa başvurulması gerektiğini belirtti.