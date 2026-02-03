Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Masum görünen büyük tehlike! "Ben bilmiyordum" savunması işe yaramaz: 10 yıla kadar hapis cezası var

Son dönemde artış gösteren banka hesabı ve IBAN kiralama yöntemlerine karşı vatandaşlara kritik bir uyarı daha geldi. Şebekelerin özellikle 18-30 yaş arası gençleri hedef aldığını belirten Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Ben bilmiyordum" savunmasının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Masum görünen büyük tehlike!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 17:02

Yasa dışı bahis şebekeleri, özellikle 18-30 yaş arası gençleri “kolay para”, “sadece hesabını ver”, “hiçbir sorumluluğun yok” gibi vaatlerle banka hesabı kiralama tuzağına düşürüyor.

Yapılan işlemin risklerinden bahseden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, bir kişinin kendi adına açılmış banka veya kripto para hesabını başkalarına kullandırmasının, IBAN bilgisini paylaşmasının, kart, mobil bankacılık ya da şifrelerini vermesinin suç teşkil ettiğini bildirdi.

Masum görünen büyük tehlike! "Ben bilmiyordum" savunması işe yaramaz: 10 yıla kadar hapis cezası var

Başsavcı Kılıç, kiralanan hesapların internet alışverişi dolandırıcılığı, sahte yatırım ve kripto para dolandırıcılığı, sosyal medya ve mesaj yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar, yasa dışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma tuzakları, burs ve sosyal yardım dolandırıcılığı, faizsiz kredi ve sigorta dolandırıcılığı, yurt dışı vize dolandırıcılığı, araç kiralama ve internet üzerinden görev yapma vaatleri ile şantaj gibi birçok suçta kullanıldığını belirtti.

Masum görünen büyük tehlike! "Ben bilmiyordum" savunması işe yaramaz: 10 yıla kadar hapis cezası var

Banka hesabı kiralamanın dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında değerlendirildiğini aktaran Başsavcı Kılıç, bahsi geçen suçların 10 yıla kadar hapis cezasına yol açabileceğini kaydetti.

"BEN BİLMİYORDUM" SAVUNMASI İŞE YARAMAZ

"Ben bilmiyordum" savunmasının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını ifade eden Kılıç, banka hesaplarının kimlik gibi kişiye özel olduğunu ve hiçbir şekilde başkalarına verilmemesi gerektiğini söyledi.

Masum görünen büyük tehlike! "Ben bilmiyordum" savunması işe yaramaz: 10 yıla kadar hapis cezası var

YABANCI NUMARALARDAN GELEN LİNKLERE TIKLAMAYIN

Vatandaşlara şüpheli teklifleri kabul etmemeleri yönünde çağrıda bulunan Kılıç, hesap bilgileri, kimlik bilgileri ve şifrelerin kimseyle paylaşılmaması, yabancı numaralardan gelen linklere tıklanmaması, alışverişlerin güvenli ödeme sistemleri üzerinden yapılması ve şüpheli durumlarda bankaya, kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa başvurulması gerektiğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Resmen suç makinesi! Araç lastikleri, umumi tuvalet, markete zarar verdiler: Hiçbir şey yok gibi yollarına devam ettiler
Kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun!
Banka hesabına yanlışlıkla dudak uçuklatan para yattı! Geri vermek yerine şoke eden bir karar aldı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.