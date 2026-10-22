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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 22:42

MEB, Meta'ya dava açacak: Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalması gerekçesiyle Meta'ya dava açacaklarını açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 22:42

,  bakanlığın 'ya dava açmak üzere hazırlıkları olduğunu söyledi. Tekin "Maalesef sosyal medyada hem içerik üreticileri hem de yapımcı şirketler çocuklarımızın özellikle pedagojik ve akademik anlamda yetişmeleri konusunda yeterince hassas davranmıyorlar. Türkiye'de gittiğimiz her ilde gerek öğretmen arkadaşlarımızla gerek ebeveynlerle gerek çocuklarımızla konuştuğumuzda bu konuda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

MEB, Meta'ya dava açacak: Bakan Tekin açıkladı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyada çocukların pedagojik ve akademik gelişimlerini olumsuz etkileyen içerikler nedeniyle Meta'ya dava açılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya platformu Meta'ya dava açmaya hazırlanıyor.
Bakan Yusuf Tekin, sosyal medyadaki içerik üreticileri ve yapımcı şirketlerin çocukların pedagojik ve akademik gelişimleri konusunda yeterince hassas davranmadığını belirtti.
Yapılan saha araştırmaları ve anketlerde, çocukların şiddet algılarının oluşmasında sosyal medyanın önemli etkisi olduğu gözlemleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Meta'dan içinde yaşanılan dünyada barışa, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine, mahremiyete, temel hak ve hürriyetlere saygı duyacak şekilde davranmasını bekliyor.
Cumhurbaşkanı'nın, çocukların sosyal medyanın tahribatını giderecek tedbirlerin alınması konusunda talimatları bulunuyor.
Bu kapsamda Bakanlık, farkındalık oluşturmak ve daha duyarlı davranmak için bir adım atmaya karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
MEB, Meta'ya dava açacak: Bakan Tekin açıkladı


META'YA BAKANLIK DAVA AÇIYOR

12. Tanıtım Günleri 'da gerçekleştirildi. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen program öncesinde mehter takımı sahne aldı. Ardından program şiir dinletisi ile devam etti. Ardından Erzurum'un yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Düzenlenen programa katılarak açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un yıllardır barış, milli birlik, kardeşlik, farklılıklara saygı ve bir arada yaşama kültürünün en güzel örnekleri sergilediğini belirterek, kentin bu süreçte tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Erzurum'daki derneklerin ve federasyonların toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çeken Bakan Tekin, Erzurum'un hak ettiği yatırımları alması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Bakan Tekin, kentin eğitim altyapısını güçlendirecek projeler kapsamında Türkiye'de açılması planlanan 7 gastronomi lisesinden ilkinin Erzurum'da açılacağını, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik kampüs kurulacağını vurguladı. Bunun yanı sıra Bakan Tekin, çocukların sosyal medya ortamlarında pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarından dolayı akademik ve kişisel gelişimlerinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle sosyal medya platformu Meta'ya Bakanlık olarak dava açacaklarını aktardı.

"SOSYAL MEDYADA HASSAS DAVRANMIYORLAR"

Sosyal medyanın çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturmaya başladığını vurgulayan Bakan Tekin, "Maalesef sosyal medyada hem içerik üreticileri hem de yapımcı şirketler çocuklarımızın özellikle pedagojik ve akademik anlamda yetişmeleri konusunda yeterince hassas davranmıyorlar. Türkiye'de gittiğimiz her ilde gerek öğretmen arkadaşlarımızla gerek ebeveynlerle gerek çocuklarımızla konuştuğumuzda bu konuda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bizim bakanlık olarak rutin yaptığımız saha araştırmalarında ve anketlerde çocuklarımızın bilhassa şiddetle ilgili algılarında sosyal medya üzerinden yaşadıklarının şiddet algısının oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sosyal medya üreticilerinin de içinde yaşadığımız dünyada barışa, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine, mahremiyete, temel hak ve hürriyetlere saygı duyacak şekilde davranmaları gerekiyor. Bu dünya hepimizin ve dünyanın her tarafında şu anda sosyal medya üreticilerine bu anlamda uyarılarda bulunuyorlar. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha duyarlı davranmak konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisindeler. Cumhurbaşkanımızın özellikle çocuklarımızın bu konuda başta sanal kumar olmak üzere sosyal medyanın çocuklarımız üzerinde oluşturduğu tahribatı giderecek tedbirler almamız konusunda talimatları var" ifadelerine yer verdi.

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#Erzurum
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#Meta
#Yusuf Tekin
#milli eğitim bakanı
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