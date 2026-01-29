MEB'den 'İmam Hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı' iddialarına yalanlama!

Bakanlıktan, bir ulusal gazete ile sosyal medya hesaplarında yer alan "İmam hatip liselerine başarısızlığa rağmen milyonlarca liralık kaynak aktarılıyor. Bu kapsamda 2027 yılına kadar imam hatip liseleri için 152,4 milyon lira harcanacak, proje için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındı ve Bakanlık öz kaynakları da kullanıldı." iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu haber ve paylaşım içeriklerinde yer verilen iddiaların gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu Yatırım Programları kapsamında yürütülen 'İmam Hatip Okulları Başarısının Artırılmasına Yönelik AR-GE ve Proje Çalışmaları' için 2020-2026 yılları arasında toplam 67 milyon 470 bin lira kaynak ayrılmıştır. Proje için 2026 yılı ödeneği 40 milyon lira olarak öngörülmüştür. Haberde yer alan 'Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı' iddiası kesinlikle gerçek değildir. Kaldı ki adı geçen okullarımız bünyesinde yürütülen proje çalışmaları yalnızca sınav başarısına yönelik değil, rehberlik ve destekleme, okuma kültürünün geliştirilmesi, kültür-sanat ve edebiyat programları, öğrenci değişim faaliyetleri, dijital içerik üretimi, yapay zeka destekli eğitim uygulamaları ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi projelere katılım bazında çok boyutlu eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Diğer yandan ne manidardır ki söz konusu habere yönelik daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince 13 Mart 2025 tarihinde yalanlama açıklaması yayımlanmış olmasına rağmen haberin tekrar aynı şekilde servis edilmesi, ne etik ne de basın ilkeleriyle örtüşmektedir. Okul türlerine yönelik 'ayrıştırıcı' bir maksatla yazıldığı aşikar olan haberde kullanılan rakamların Bakanlık verileriyle uzak yakın bir alakası bulunmamaktadır. Gündemi meşgul eden ve kamu vicdanını örseleyen bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."