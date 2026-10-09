Aralarında "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" iddialarının da yer aldığı çeşitli suçlamalar nedeniyle 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un davasında ikinci duruşma geride kaldı. Mahkeme heyeti, celsede hazır bulunan tanıkların beyanlarını dinledi.

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HABERİN ÖZETİ Mehmet Akif Ersoy davasında karar verildi! Bir sanığa ev hapsi Eski gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılandığı davada, Ersoy'un tutukluluğuna devam kararı verilirken, bir diğer sanık hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildi. Aralarında "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" iddialarının da yer aldığı çeşitli suçlamalar nedeniyle 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen eski gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un davasının ikinci duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan diğer sanık Mustafa Manaz hakkında tahliye ile birlikte ev hapsi uygulanması kararlaştırıldı. Dava, eksik hususların tamamlanması amacıyla 28 Ocak tarihine ertelendi. Mehmet Akif Ersoy, savunmasında uyuşturucu kullanımı konusunda hata yaptıklarını ancak cinsel saldırı suçlamasının iftira olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN ARA KARAR: TUTUKLULUĞUN DEVAMI VE EV HAPSİ

Celse sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan diğer sanık Mustafa Manaz hakkında ise tahliye ile birlikte ev hapsi uygulanmasını kararlaştırdı. Dava, eksik hususların tamamlanması amacıyla 28 Ocak tarihine ertelendi.

ÖNCEKİ CELSEDE HANGİ GELİŞMELER YAŞANMIŞTI?

Yargılamanın bir önceki duruşmasında; Ersoy'un yakın arkadaşı olan iş insanı Mustafa Manaz'ın tutukluluğunun devamına hükmedilirken, bir diğer sanık olan gayrimenkul uzmanı Ufuk Tetik'in tahliyesine karar verilmişti. Öte yandan, Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi spiker Pınar Erbaş'ın tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçilmişti.

ERSOY’UN SAVUNMASI: "UYUŞTURUCU KONUSUNDA HATA YAPTIK AMA CİNSEL SALDIRI İFTİRA"

Mehmet Akif Ersoy, 10 Eylül tarihinde yapılan ilk celsedeki savunmasında yöneltilen uyuşturucu ve cinsel saldırı iddialarına değinmişti. Yasaklı madde kullanımıyla ilgili süreçte ilk aşamada uyuşturucu kullanmadığını belirttiğini ancak uzun süredir almadığı için bu şekilde beyanda bulunduğunu ifade eden Ersoy, savcılık yetkililerinin kendisine "Soruşturmayı bir hafta geç başlatsaydık testlerin temiz çıkacağını biliyorduk, bu yüzden operasyonu öne çektik" dediğini öne sürmüştü.

İddianamedeki cinsel saldırı suçlamalarını kesin bir dille reddeden Ersoy, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dosyadaki mağdur kadınlar başlangıçta şüpheli konumundaydı. Yaşadıkları süreç adına üzüntü duyuyorum, tek kabahatleri benimle arkadaş olmalarıydı. 40 gün boyunca cezaevinde tutuldular ve 'Akif aleyhine ifade ver, serbest kal' şeklinde bir baskıya maruz kaldılar. Oysa savcılık sorgum esnasında bana cinsel saldırı iddialarıyla ilgili hiçbir soru yöneltmedi. Kamuoyunda sürekli uyuşturucu kullandığıma dair bir algı yaratılmak istendi. 8 yıllık süreçte toplamda 15 kez uyuşturucu madde kullandım. Kadın arkadaşlarımla bir araya geldiğimde görülmemek adına yasaklı madde kullanımı konusunda çok titiz davranırdım. Bu görüşmelerde kuşkusuz hatalarımız olmuştur; ancak cinsel saldırı suçlaması tamamen korkunç bir iftiradan ibarettir."