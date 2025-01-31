Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini yerle bir etti! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

31 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:32

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde eli kanlı PKK'lı teröristlerin inlerini yerle bir etti. Operasyonda; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu. "İNLERİNE GİRMEYE DEVAM!" MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İnlerine girmeye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi. Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde: 10 adet AK-47 piyade tüfeği,

2 adet M-16 piyade tüfeği,

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

7 adet AT-4 tanksavar silahı,

1 adet RPG-7 roketatar,

60 adet misket tipi el bombası,

3 adet RPG -7 tanksavar mühimmatı,

30 bağ bombaatar mühimmatı,

286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı,

5.000 adet 7.62 mm mühimmatı,

10.000 adet 5.56 mm mühimmatı,

15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı,

6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı,

2 adet RPG -7 roketatar başlığı,

40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

Çok sayıda Doçka ve 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mayonu,

5 adet sabit merkez telsizi,

1 adet kamera,

1 adet lazer mesafe ölçer,

2 adet el dürbünü,

2 adet Dragunov dürbünü,

1 adet Doçka mühimmat doldurucusu,

1 adet PKMS makinalı tüfek namlusu,

Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması,

20 adet plastik patlayıcı,

15 adet EYP düzeneği,

5 kutu barut,

Çok sayıda elektrikli fünye,

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