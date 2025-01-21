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Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! Irak'ta 6 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:55
Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya ağır darbe! Irak&#039;ta 6 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Eli kanlı terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! Irak'ta 6 terörist öldürüldü - 1. Resim

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK!"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com

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