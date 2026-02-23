ABD'nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu kartel lideri "El Mencho" Meksika'da öldürüldü. Kartel üyeleri sokağa döküldü, ülkeyi adeta ateşe verdi.

HABERİN ÖZETİ Meksika'da mahsur kalan Cüneyt Özdemir yaşadıklarını anlattı: "Sokakta kim olursa öldüreceğiz" ABD'nin 15 milyon dolar ödül koyduğu kartel lideri 'El Mencho'nun Meksika'da öldürülmesinin ardından kartel üyelerinin ülkede eylemler gerçekleştirmesi üzerine Jalisco eyaletinde halkın güvenliği için 'kırmızı alarm' ilan edildi. ABD'nin 15 milyon dolar ödül koyduğu kartel lideri 'El Mencho' Meksika'da öldürüldü. Kartel üyeleri sokağa dökülerek ülkeyi etkileyen olaylar başlattı. Jalisco eyalet hükümeti halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle 'kırmızı alarm' uygulamasını devreye soktu. Gazeteci Cüneyt Özdemir ve ailesi, tatil için geldikleri Meksika'da olaylar nedeniyle otellerinden çıkamadı. Olayların Meksika'nın yüzde 35'ini etkilediği ve 7 ayrı eyalette devam ettiği belirtiliyor. Kartel, yayınladığı yeni bir bildiriyle saat 14.00'ten sonra sokakta kim olursa öldüreceğini duyurdu.

Jalisco eyalet hükümeti, halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler kriz masası kurdu.

"OTELİNİZDEN ÇIKMAYIN"

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ve ailesi de tatil için geldikleri Meksika'da olaylar nedeniyle mahsur kaldı. Youtube hesabından yayın yapan Özdemir, "Üç günlüğüne eşim ve oğlumla buraya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam San Francisco'ya döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Akşam saatlerinde dönmeyi planlıyorduk, uçağımız vardı. Fakat bir haber geldi, denildi ki ‘Otelinizden çıkmayın.' Ne oluyor diye düşündük. Dediler ki ‘Büyük bir şey var. Sabaha karşı bir kartele operasyon düzenlendi. Burada Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) diye bir kartelmiş. Onun liderini öldürmüşler ve onun üzerinden misilleme yapıyorlar" diye konuştu.

"MEKSİKA'NIN YÜZDE 35'İ ETKİLENDİ"

Olayların Puerto Vallarta'da geliştiğini aktaran Özdemir, "Bütün Meksika'nın yüzde 35'ini de etkilemiş durumda. Mesela havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Sabahki yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar, ‘Saat 14.00'ten sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz' diye. Ordu teyakkuzda. Meksika'nın yüzde 35'inde, 7 ayrı eyalette olaylar var. Olaylar büyüyor bir yandan" ifadelerini kullandı.