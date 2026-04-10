Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.