Şampiyon atı kavurma yapıp vatandaşa dağıttılar! Atın sahibi anlattıklarıyla şoke etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir aşevinde servis edilen kavurma yemeği, Türkiye gündemine oturan korkunç bir skandalı ortaya çıkardı. Yemek yiyen bir vatandaşın tabağından çıkan yabancı maddeyi inceleyen ekipler, söz konusu nesnenin Smart Latch isimli şampiyon bir İngiliz kısrağına ait elektronik kimlik çipi olduğunu tespit etti.

YARIŞ PİSTLERİNDEN YEMEK KAZANINA: SMART LATCH’İN HAZİN SONU

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve kariyerinde 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki Smart Latch, ayağındaki kırık nedeniyle yarış hayatını noktalamıştı. Sahibi Suat Topçu, atın damızlık yapılamayacağının anlaşılması üzerine onu "iyi bakılacağı" düşüncesiyle bir çiftliğe sahiplendirdiğini belirtti. Ancak yapılan DNA analizleri, Mersin’deki aşevinde dağıtılan kavurmanın "tek toynaklı etinden" yapıldığını ve bu etin Smart Latch’e ait olduğunu kesinleştirdi.

Atın Sahibi Suat Topçu: "Bu atı anne karnına ben düşürdüm, iki sene bebek gibi baktım. Hayvama kıyan insana kıyar. Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlular mahkemede hesap verecek."

SİSTEMDEKİ BOŞLUK MU, İNSANLIK SUÇU MU?

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Suat Topçu, eski sistemin özlemini dile getirdi. Eskiden Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) emekli atları bağış olarak kabul ettiğini belirten Topçu, son 10 yıldır yetiştiricilerin çaresiz bırakıldığını vurguladı: “Ben yurt dışında da İngiltere'de de at koştum. Orada hipodromda atın işi bittiği zaman yarış otoritesine -Türkiye’deki karşılığı Türkiye Jokey Kulübü ve Tarım Bakanlığıdır- atını götürürsün, belli bir ücret yatırırsın, atını belge karşılığında teslim edersin. Onlar da en doğru sahiplendirmeyi, en doğru yönlendirmeyi yapar. Yani biz kişisel manada böyle bir hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk” ifadelerini kullanan Topçu, “Geçmişte dönem dönem her hipodromda saha hayatı biten hayvanlar kötü emellere alet edilmesin, yanlış şeyler olmasın diye biz bir tür bağış yapardık. Artık yapamıyoruz son 10 senedir biçare kalıyoruz. Önceden Türkiye Jokey Kulübü bu bizim yarış hayatı biten atlarımızı bağış olarak kabul ederdi kendisi sahiplendirirdi. Bizim de işimize gelirdi bu. Gider veda edecek olduğumuz atlarımızı gönül rahatlığıyla ehil ve emin ellere teslim ederdik” dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN "İHALE" SAVUNMASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta, tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

"ÇİPLER SAYESİNDE BU VAHŞET TESPİT EDİLDİ"

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Adana Şube Başkanı Eray Hazar, camianın şokta olduğunu belirtti. Hazar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerleştirilen çiplerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Atların boynuna yerleştirilen bu çipler, onların kimliğidir. Bu çipler sayesinde atın başına gelen her türlü olumsuzluğu tespit edebiliyoruz. Onlar bizim için çocuk gibidir, üzerlerine titreriz. Bu olayın takipçisi olacağız."

Resmi makamlarca başlatılan soruşturma devam ederken, şampiyon bir atın nasıl olup da bir belediye mutfağına "kavurma" olarak girdiği sorusu cevap bekliyor.