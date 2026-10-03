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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:39

Mersin’deki ihale operasyonunda evden servet çıktı: Kilo kilo altın ve milyonlarca liralık döviz

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "Rüşvet", "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturmasında şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Dosyanın kilit şüphelilerinden Ali Özbaran’ın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, külçe altın ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Mersin’deki ihale operasyonunda evden servet çıktı: Kilo kilo altın ve milyonlarca liralık döviz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:39

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "Rüşvet", "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerinden Ali Özbaran’ın adresine düzenlenen baskında ele geçirilenler şaşkına çevirdi. 

Mersin’deki ihale operasyonunda evden servet çıktı: Kilo kilo altın ve milyonlarca liralık döviz

EVDEN RESMEN SERVET ÇIKTI

Polis ekiplerinin eve yaptığı baskında yüksek miktarda döviz, külçe altın ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Aramalarda 4 kilogram külçe altının yanı sıra 116 adet tam Cumhuriyet altını, 8 adet yarım, 5 adet çeyrek ve 2 adet gram altın ele geçirildi. Öte yandan evde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 60 adet fişek ile soruşturmanın seyrini etkileyecek çok sayıda ihale dokümanı da bulundu. 

Mersin’deki ihale operasyonunda evden servet çıktı: Kilo kilo altın ve milyonlarca liralık döviz

4 kilogram külçe altın
257.600 Euro, 64.100 Paund ve 25.120 Dolar
116 adet tam Cumhuriyet altını
8 adet yarım, 5 adet çeyrek ve 2 adet 1 gramlık altın
1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 60 adet fişek
Çok sayıda ihale dokümanı

330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından incelenen 314 ihale ve doğrudan temin dosyası sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu, operasyonun temelini oluşturmuştu. Raporda, 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında usulsüzlük yapıldığı, ihalelerin kısımlara bölünerek belirli firmalara yönlendirildiği ve kamunun toplam 330 milyon 945 bin 227 lira zarara uğratıldığı belgelenmişti. Soruşturma aşamasında 34 firma sahibi, dosyalardaki teklif kaşelerinin ve imzaların kendilerine ait olmadığını itiraf etmişti.

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