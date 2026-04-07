Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Nisan Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağış bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji birçok ili uyardı! Kar yağışı ve sağanak yolda: Aniden bastıracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporunda birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde öğleden sonra yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 NİSAN SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (°C) Durum Marmara Çanakkale 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu Edirne 22 Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul 16 Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sakarya 21 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Genel N/A N/A Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege A.Karahisar 17 Parçalı, yer yer çok bulutlu İzmir 21 Parçalı ve az bulutlu Manisa 22 Parçalı, yer yer çok bulutlu Muğla 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu Genel N/A N/A Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz Antalya 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Burdur 17 Parçalı, yer yer çok bulutlu Hatay 19 Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Adana 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Genel N/A N/A Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu Ankara 16 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Çankırı 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Eskişehir 17 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Konya 17 Parçalı, yer yer çok bulutlu Genel N/A N/A Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Bolu 15 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Düzce 20 Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kastamonu 17 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Zonguldak 16 Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Genel N/A N/A Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 21 Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rize 16 Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Samsun 17 Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon 15 Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı Genel N/A N/A Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu Erzurum 10 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu Kars 10 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu Malatya 16 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Van 10 Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Genel N/A N/A Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 15 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Gaziantep 17 Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Siirt 12 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Şanlıurfa 15 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Genel N/A N/A Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

