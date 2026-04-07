Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji birçok ili uyardı! Kar yağışı ve sağanak yolda: Aniden bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre bugün birçok ilde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, yarından itibaren bazı illerde kar yağışı beklendiği açıklandı. İşte 7 Nisan Salı güncel hava durumu...

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 08:36

Genel Müdürlüğü 7 Nisan günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporunda birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde öğleden sonra yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 NİSAN SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Durum
MarmaraÇanakkale20Parçalı, yer yer çok bulutlu
Edirne22Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul16Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sakarya21Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GenelN/AN/AParçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EgeA.Karahisar17Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir21Parçalı ve az bulutlu
Manisa22Parçalı, yer yer çok bulutlu
Muğla20Parçalı, yer yer çok bulutlu
GenelN/AN/AParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AkdenizAntalya20Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur17Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay19Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana20Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GenelN/AN/AParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İç AnadoluAnkara16Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı20Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir17Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya17Parçalı, yer yer çok bulutlu
GenelN/AN/AParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı KaradenizBolu15Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce20Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu17Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak16Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GenelN/AN/AParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Orta ve Doğu KaradenizAmasya21Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize16Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Samsun17Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon15Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GenelN/AN/AParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Doğu AnadoluErzurum10Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Kars10Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Malatya16Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Van10Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GenelN/AN/AParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır15Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep17Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt12Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa15Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GenelN/AN/AParçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 7 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Artemis 2 ne zaman aya varacak? NASA canlı yayın nereden izlenir?
Aydın'da belediyenin mağazasına saldırı
Göztepe Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu
