Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; günlerdir devam eden sağanak yağışların devam edeceği bildirildi. Ardahan ve Hakkari'de de kar yağışının görüleceği belirtilirken, bazı illerde de güneş yüzünü gösterecek. Meteoroloji yaptığı açıklamada perşembe gününü işaret. İşte 31 Mart Salı güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinde sağanak yağışın görüleceği bildirildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Hakkari ve Ardahan'da kar yağışı bastırırken, perşembe gününe işaret edildi. Meteoroloji yayımladığı 5 günlük hava tahmininde perşembe günü tüm Türkiye'de sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Şiddetli sağanak yağışın cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

31 MART SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Tahmin
MARMARAÇANAKKALE- , 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE- , 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL- , 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ- , 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GENEL- , -°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGEA.KARAHİSAR- , 15°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ- , 18°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR- , 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA- , 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZADANA- , 21°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA- , 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY- , 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN- , 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUANKARA- , 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR- , 16°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA- , 16°CParçalı bulutlu
NEVŞEHİR- , 13°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZBOLU- , 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE- , 17°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU- , 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK- , 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM- , 9°CParçalı ve çok bulutlu
KARS- , 8°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA- , 14°CParçalı ve çok bulutlu
VAN- , 8°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR- , 16°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP- , 16°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT- , 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA- , 17°CParçalı ve çok bulutlu

