Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinde sağanak yağışın görüleceği bildirildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Hakkari ve Ardahan'da kar yağışı bastırırken, perşembe gününe işaret edildi. Meteoroloji yayımladığı 5 günlük hava tahmininde perşembe günü tüm Türkiye'de sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Şiddetli sağanak yağışın cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

31 MART SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (°C) Tahmin MARMARA ÇANAKKALE - , 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE - , 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL - , 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı KOCAELİ - , 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı GENEL - , -°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EGE A.KARAHİSAR - , 15°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ - , 18°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR - , 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA - , 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA - , 21°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA - , 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı HATAY - , 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MERSİN - , 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA - , 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR - , 16°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA - , 16°C Parçalı bulutlu NEVŞEHİR - , 13°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ BOLU - , 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu DÜZCE - , 17°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU - , 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK - , 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 9°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM - , 9°C Parçalı ve çok bulutlu KARS - , 8°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA - , 14°C Parçalı ve çok bulutlu VAN - , 8°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - , 16°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP - , 16°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT - , 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA - , 17°C Parçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

