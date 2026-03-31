Meteoroloji gün vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinde sağanak yağışın görüleceği bildirildi.
Hakkari ve Ardahan'da kar yağışı bastırırken, perşembe gününe işaret edildi. Meteoroloji yayımladığı 5 günlük hava tahmininde perşembe günü tüm Türkiye'de sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Şiddetli sağanak yağışın cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Tahmin
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|- , 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
|EDİRNE
|- , 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|- , 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
|KOCAELİ
|- , 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|GENEL
|- , -°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|EGE
|A.KARAHİSAR
|- , 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DENİZLİ
|- , 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İZMİR
|- , 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|MUĞLA
|- , 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|- , 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ANTALYA
|- , 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
|HATAY
|- , 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|MERSİN
|- , 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|- , 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|- , 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KONYA
|- , 16°C
|Parçalı bulutlu
|NEVŞEHİR
|- , 13°C
|Parçalı bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|- , 15°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
|DÜZCE
|- , 17°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|- , 15°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|- , 13°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|5°C, 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
|ARTVİN
|6°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|8°C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|9°C, 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|- , 9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KARS
|- , 8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MALATYA
|- , 14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|VAN
|- , 8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|- , 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|GAZİANTEP
|- , 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SİİRT
|- , 13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|- , 17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
