Meteoroloji uzmanı uyardı! İstanbullular dikkat: Hafta sonu yine kavrulacağız

Türkiye'de son günlerdir kavrucu sıcaklarla mücadele ediyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar yükseldiği İstanbul'da da vatandaşlar kendini sahillere attı. Peki İstanbul'da sıcak havalar serinleyecek mi? Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, TGRT Haber konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası dün yurt genelinde etkisin gösterdi. Dün ülke genelinde en sıcak günlerden biri yaşandı. İstanbul dahil olmak üzere nemin de etkisiyle termometreler 40 dereceyi gösterdi.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendilerini sahillere ve parklara attı. İstanbul'da sıcaklığın tavan yaptığı saatlerde termometreler Tuzla ve Çekmeköy'de 40, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 dereceyi gösterdi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin güncel hava durumuna göre; Marmara'da Balkanlardan serinlik getiren poyrazla sıcaklık yeniden 30-32 dereceye gerileyecek. İstanbul'da karayelle birlikte sıcaklık 29, Bursa 32, Ankara 38, İzmir'de ise 36 derecelerde seyredecek.

İSTANBUL'DA SICAK HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?

Peki İstanbul'da sıcak havalar serinleyecek mi? Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, TGRT Haber konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 9 Temmuz'un kayıtlara en sıcak gün olarak geçtiğini söyleyen Toros, önümüzdeki günlerde havanın daha sıcak olabileceğini söyledi.

KLİMA ÇARPMALARINA DİKKAT

Hafta sonu yeniden sıcaklıkların 32 dereceleri bulacağını aktaran Toros, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Sıcak havalarda klima kullanımının arttığını söyleyen Toros, "Sıcak havalarda klima çarpmalarına dikkat edelim" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1943216880677695930