Gündem
 Özge Sönmez

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı! Birçok kentte aniden bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni gün için hava tahmin raporunu yayımlandı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün de yurt genelinde yağışlı bir gün bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı bildirilirken, bazı doğu illeri için de kar uyarısı yapıldı.

Özge Sönmez
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 07:24
25.03.2026
saat ikonu 07:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerde sağanak yağış görülecek. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı! Birçok kentte aniden bastıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı! Birçok kentte aniden bastıracak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı! Birçok kentte aniden bastıracak

25 MART ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Toroslar mevkiinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

