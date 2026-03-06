Menü Kapat
Milyonlarca çocuk için özel formül yolda! 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı 15 yaş altına sosyal medya yasağı yasa teklifinin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Yaş doğrulamanın kesin doğru sonucu vermeme ihtimaline karşı ikinci bir yönetmelik hazırlanacak. İşte detaylar...

Milyonlarca çocuk için özel formül yolda! 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası
15 yaş altındaki çocukların sosyal medya yasağı üzerine hükümet bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Dijital oyun platformlarını da kapsamına alan düzenleme ile ilgili yaş doğrulama sisteminin kurulması öngörülüyor. Sistemin nasıl olacağı ile ilgili de detaylar açığa çıkıyor.

Milyonlarca çocuk için özel formül yolda! 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası

YAŞ DOĞRULAMASI NE KADAR KESİN SONUÇ VERECEK?

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, algoritma üzerinden yaş doğrulamanın kesin doğru sonucu vermeme ihtimali olduğu için bu seçenek üzerinde çok durulmuyor. Yaş doğrulama için ikinci bir yönetmelik hazırlanacak.

DENETİMLER ARTACAK, KONTROL ZORUNLU OLACAK

Ayrıca, yeni düzenleme ile ebeveyn kontrol mekanizmaları da zorunlu olacak. Buna göre, hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi paraya dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına bağlanmasına, kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmalar bulunacak.

Milyonlarca çocuk için özel formül yolda! 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası

Hukuka aykırı bulunan sosyal medya ve oyun platformlarına olan denetimler artırılacak. Oyunların içeriklerinin yaş kriterlerine göre derecelendirilecek. Türkiye’de oyun dağıtıcılarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

30 MİLYON TL PARA CEZASI

30 gün içinde bunu yerine getirmemesi hâlinde 30 milyon liraya kadar verilecek, internet trafiği bant daraltması uygulanacak. Dolandırma amaçlı reklamları platformların tespit ederek engellemesi mecburi olacak.

#para cezası
#Dijital Oyunlar
#Ebeveyn Kontrolu
#Yaş Doğrulama
#Sosyal Medya Yasağı
#Gündem
