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İstanbul
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme süreci için geri sayım başladı. 2017 yılında dağıtılmaya başlanan çipli kimlik kartlarının 10 yıllık geçerlilik süresi dolmaya hazırlanırken, önümüzdeki 5 yılda 45 milyon kimlik kartı ve 13 milyon sürücü belgesi yenilenecek.
TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mehmet Levent Kepçeli, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kritik uyarılarda bulundu. Kepçeli, yenileme işlemlerinin son güne veya son haftaya bırakılmaması çağrısında bulundu.
Kimlik kartlarının 10 yılda bir yenilenme zorunluluğunun uluslararası standartlardan kaynaklandığını belirten Kepçeli, bu kartların aynı zamanda 5 ülkeye pasaportsuz seyahat imkânı tanıyan uluslararası seyahat belgesi niteliği taşıdığını ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuralları gereği azami sürenin 10 yıl olduğunu ifade etti. Sürücü belgelerinde ise sürücülerin fiziki değişimlerinin ve sağlık koşullarının takip edilebilmesi amacıyla ticari araçlarda 5 yıl, binek otomobil ve motosikletlerde ise 10 yılda bir yenileme yapıldığı aktarıldı.
İl ve ilçe müdürlüklerinden güvenli hat aracılığıyla merkeze ulaşan başvuruların biyometrik kontrollerin ardından 7 gün 24 saat, 3 vardiya halinde basıldığını kaydeden Kepçeli, 2026 yılındaki yenileme dönemine yönelik kapsamlı kapasite artışı yapıldığını açıkladı. Makine parkının tamamen yenilenmesiyle günlük 190 bin kimlik kartı ve 60 bin pasaport basım kapasitesine ulaşıldığı, 2026'da devreye alınan yeni pasaport makinesinin tek başına saatte 1.000, günde ise 24 bin pasaport üretebildiği belirtildi.
Basımı tamamlanan belgelerin "Sıfır Atık" projesi kapsamında poşet yerine saatte 6 bin kart işleyebilen modern makinelerde zarflandığı ve dağıtım için hazırlandığı bildirildi. PTT iş birliğiyle yürütülen teslimat sürecinde belgelerin en yakın illere aynı gün veya 1 gün içinde, en uzak illere ise en geç 3 günde ulaştırıldığı ifade edildi.
Üretilen belgelerin güvenlik özelliklerine de değinen Kepçeli, ham kartların Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edildiğini ve uluslararası standartlarda fiziki ve görsel güvenlik unsurları içerdiğini söyledi. Kimlik ve pasaportlardaki çiplerin işletim sistemi ile elektronik doğrulama sertifikalarının TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirildiğini vurgulayan Kepçeli, 2016 yılından bu yana 118 milyon kimlik kartı, 27 milyon pasaport, 40 milyon sürücü belgesi ve kamu kurumlarına ait 11,5 milyon kart basıldığını paylaştı.
Vatandaşların en çok merak ettiği yenileme ücretlerine ilişkin bilgi veren Genel Müdür Kepçeli, mevcut kimlik kartı yenileme bedelinin 220 lira olduğunu belirtti. Yeniden değerleme oranıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenecek yeni ücret tarifelerinin vatandaşlar tarafından takip edilmesi gerektiği kaydedildi.