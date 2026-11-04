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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:29

MİT'in 93 yıllık raporu ortaya çıktı: İki yabancının dağlardaki gizemli yolculuğu

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1933 yılına ait dikkat çekici bir istihbarat raporunu yayımladı. Raporda, Doğu Karadeniz'de araştırma yapan iki yabancı botanikçinin takibe alındığı ancak günde 30 kilometre yürüyüp dağlara tırmanan araştırmacıların temposuna yetişemeyen görevlilerin geri dönmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MİT'in 93 yıllık raporu ortaya çıktı: İki yabancının dağlardaki gizemli yolculuğu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:29

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 Ağustos 1933 tarihli bir istihbarat raporu ortaya çıktı. Raporda, ve 'da araştırmalar yapan yabancıların faaliyetlerinin takip edildiği görüldü.

MİT'in 93 yıllık raporu ortaya çıktı: İki yabancının dağlardaki gizemli yolculuğu

Özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergahı ile Zigana çevresinde incelemelerde bulunan botanikçilerin mercek altına alındığı ortaya çıktı.

MİT'in 93 yıllık raporu ortaya çıktı: İki yabancının dağlardaki gizemli yolculuğu

"GÜNDE 30 KİLOMETRE GEZİYOR, DAĞLARA TIRMANIYORLARDI"

1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçiye bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün refakat ettirildiği ancak görevlilerin araştırmacıların temposuna ayak uyduramayarak geri döndüğü aktarılan belgede, "Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülâsa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fennî bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı" ifadeleri kullanıldı.

MİT'in 93 yıllık raporu ortaya çıktı: İki yabancının dağlardaki gizemli yolculuğu

Yabancıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, Zigana’da aylarca araştırma yapan iki İngiliz’in çalışmalarının ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde denetlenmesi önerildi. Ayrıca yabancı seyyah ve araştırmacılar hakkında ilgili birimlerin sahip olduğu bilgilerin istihbarat servisiyle paylaşılması istendi.

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#Erzurum
#milli istihbarat teşkilatı
#doğu karadeniz
#Trabzon Gümüşhane
#Zigana
#Gündem
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