MİT'in 93 yıllık raporu ortaya çıktı: İki yabancının dağlardaki gizemli yolculuğu

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 Ağustos 1933 tarihli bir istihbarat raporu ortaya çıktı. Raporda, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da araştırmalar yapan yabancıların faaliyetlerinin takip edildiği görüldü.

Özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergahı ile Zigana çevresinde incelemelerde bulunan botanikçilerin mercek altına alındığı ortaya çıktı.

"GÜNDE 30 KİLOMETRE GEZİYOR, DAĞLARA TIRMANIYORLARDI"

1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçiye bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün refakat ettirildiği ancak görevlilerin araştırmacıların temposuna ayak uyduramayarak geri döndüğü aktarılan belgede, "Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülâsa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fennî bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı" ifadeleri kullanıldı.

Yabancıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, Zigana’da aylarca araştırma yapan iki İngiliz’in çalışmalarının ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde denetlenmesi önerildi. Ayrıca yabancı seyyah ve araştırmacılar hakkında ilgili birimlerin sahip olduğu bilgilerin istihbarat servisiyle paylaşılması istendi.