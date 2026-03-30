Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari durumda olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakalayarak gözaltına aldı. MİT ile Suriye İstihbarat Servisi’nin ortaklaşa yürüttüğü operasyon neticesinde ele geçirilen Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda adli makamlara teslim edildi.

HABERİN ÖZETİ MİT'ten sınır ötesi operasyon: Firari casus Önder Sığırcıkoğlu yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 yıldır firari olan ve 2011'de Özgür Suriye Ordusu komutanlarını kaçırıp Esad rejimine teslim ettiği için 20 yıl hapis cezası alan casus Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında Suriye İstihbaratı ile ortaklaşa yürüttüğü operasyonla yakaladı. Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad rejimine teslim etmiş, bu eylem Hüseyin Harmoush'un işkence sonucu ölümüne neden olmuştu. Sığırcıkoğlu, 2014'te Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etmiş ve firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların etkili olduğu tespit edilmiştir. Firarından sonra Suriye, Rusya ve Lübnan'da saklanan Sığırcıkoğlu'nun Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındığı ve Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmiştir. Sığırcıkoğlu, THKP/C-Acilciler lideri Mihrac Ural ve Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile yakın ilişkiler kurmuş, Türkiye karşıtı propaganda ve psikolojik operasyonlara katılmıştır. Ayrıca Rus İstihbaratı ile de temas kurarak Türkiye'ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştığı tespit edilmiştir.

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırıp Esad rejimine teslim etmiş, bu süreçte Hüseyin Harmoush’un işkence sonucu hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Suriye’de dengeleri değiştiren bu olayın ardından Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 20 yıl hapis cezası aldı. Ancak 2014’te Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

FİRAR SÜRECİNDE FETÖ BAĞLANTISI

Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların etkili olduğu tespit edildi. Dosya kayıtlarında usulsüz değişiklikler yapıldığı, ceza süresinin yanlış hesaplandığı ve izin sürecinde ciddi ihlaller bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemeler, Sığırcıkoğlu’na ait iddianamenin 2014 yılında MİT TIR’ları davasında görev alan FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından hazırlandığını ortaya koydu. Ayrıca sisteme eksik girilen müddetnamelerin FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı saptandı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

Firardan sonra Sığırcıkoğlu’nun uzun yıllar boyunca Suriye, Rusya ve Lübnan’da saklandığı belirlendi. MİT, izini hiç kaybetmeden kesintisiz bir takip ağı kurdu. Operasyon sürecinde fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve çeşitli istihbarat yöntemleri birlikte kullanıldı.

ESAD REJİMİ TARAFINDAN KORUNDU

Suriye’ye kaçtıktan sonra Sığırcıkoğlu’nun Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Bu koruma karşılığında Türkiye aleyhine aktif istihbarat faaliyetlerinde bulunması istendi. Sığırcıkoğlu’nun bu süreçte Türkiye lehine çalışan bazı kişilerin kimlik ve hareket bilgilerini rejim istihbaratına aktardığı tespit edildi.

TÜRKİYE KARŞITI BİRÇOK FAALİYETTE BULUNDU

THKP/C-Acilciler (Mukaveme-i Suriye) örgütü lideri Mihrac Ural ve Hatay/Reyhanlı patlamalarının 2018’de yakalanan faili Yusuf Nazik ile yakın ilişki kurdu. Mihraç Ural’ın talimatıyla Türkiye karşıtı propaganda yaptı. İkili, sahte görüntülerle psikolojik operasyonlar yürüterek medyada manipülatif haberlerin çıkmasını sağladı. Bir haber sitesine verdiği röportajında, “Hüseyin Harmoush’u bizzat kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış bulduğu için gerçekleştirdiğini, kaçırma operasyonunu kendi planladığını, bundan hiçbir pişmanlık duymadığını” ifade etti.

REYHANLI CANİSİ İLE YAKIN İLİŞKİ KURDU

Önder Sığırcıkoğlu, Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile de yakın ilişki kurdu. Sığırcıkoğlu ve Nazik bir dönem Suriye’de aynı evde konakladı. Yakınlıkları nedeni ile Önder Sığırcıkoğlu, Yusuf Nazik’in cezaevinden tahliyesi için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini bile kullandı. Yine MİT’in bir operasyonu ile 2018’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Yusuf Nazik, ifadesinde Önder Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını doğruladı.

RUS İSTİHBARATINA DA ÇALIŞTI

Önder Sığırcıkoğlu, Rusya İstihbaratı ile de temas kurarak görüşmeler yaptı. Türkiye’ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştı.

OPERASYON ADIM ADIM PLANLANDI

MİT, Önder Sığırcıkoğlu’nun firarından sonra fiziki ve teknik yöntemlerle hareket profilini çıkardı. İletişim ağları ve sığındığı yerleri saptadı, sistematik olarak izledi. Yapılan istihbari analizlerle, Önder Sığırcıkoğlu’nun önce Suriye’de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, akabinde Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne, daha sonra Mısır üzerinden tekrar Lübnan’a geçtiği tespit edildi.

Sığırcıkoğlu’nun, tekrar Suriye’ye geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine, MİT ve Suriye İstihbaratı arasında gizli düzeyde ortak bir operasyon planlandı. İki ülke istihbaratı sınır hattında koordineli hareket ederek, şahsın sınır geçişini bekledi. 12 yıllık kaçışının ardından, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen ortak operasyonla Önder Sığırcıkoğlu yakalandı.

TÜRK VE SURİYE İSTİHBARATINDAN ORTAK ÇALIŞMA

Yakalamanın ardından MİT ve Suriye İstihbaratı, Hüseyin Harmoush’un infazına kadar uzanan süreçle ilgili ortak bir çalışma ekibi kurdu.