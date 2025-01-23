MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

23 Ocak 2025 22:34 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:50

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bölücü terör örgütünün taciz ateşi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB) Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.