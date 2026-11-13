Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajıyla şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MSB duyurdu: Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görevi başında rahatsızlanarak 13 Kasım 2026'da şehit olduğunu duyurdu. Şehidin adı: Mühimmat Er Kağan Öcal. Şehitlik tarihi: 13 Kasım 2026. Şehadet nedeni: Görevi başında rahatsızlanması. Taziye mesajı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehidin ailesine başsağlığı diledi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Güler, başsağlığı mesajında:

"Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.