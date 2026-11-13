Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 13:09

MSB duyurdu: Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MSB duyurdu: Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 13:09

(MSB), Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde olduğunu duyurdu. , yayımladığı taziye mesajıyla şehidin ailesine başsağlığı diledi.

HABERİN ÖZETİ

MSB duyurdu: Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görevi başında rahatsızlanarak 13 Kasım 2026'da şehit olduğunu duyurdu.
Şehidin adı: Mühimmat Er Kağan Öcal.
Şehitlik tarihi: 13 Kasım 2026.
Şehadet nedeni: Görevi başında rahatsızlanması.
Taziye mesajı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
MSB duyurdu: Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Güler, başsağlığı mesajında:

"Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi
Bakan Uraloğlu büyük açılış için tarih verdi: 2.5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek
Çiçekleri kabartmalı görünüyor! Tığ işi 3D örgü yelek modelleri 2026!
ETİKETLER
#şehit
#yaşar güler
#milli savunma bakanlığı
#milli savunma bakanı
#Kağan Öcal
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.