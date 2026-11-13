MSB duyurdu: Görevi başında rahatsızlanan asker şehit oldu

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İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mühimmat Er Kağan Öcal'ın görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajıyla şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Güler, başsağlığı mesajında:
"Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.