MSB duyurdu! İğneada açıklarında bir mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen bir mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, keşif-gözetleme faaliyetlerinin 7/24 esasına göre aralıksız devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mayının SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen bir mayının SAS timleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
Mayın, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı 7/24 keşif-gözetleme faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen bir mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, keşif-gözetleme faaliyetlerinin 7/24 esasına göre aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamanın devamında, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiği aktarıldı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS Timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump duyurdu! "İran ile yarın anlaşabiliriz"
ABD, İsrail, İran savaşında son durum! İran'da ağır darbe: 2 kargo uçağı ve 2 helikopter düşürüldü
Kocaeli'de fabrikada facia! Metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldılar: 4 işçiden 3'ü öldü
