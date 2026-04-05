MSB duyurdu! İğneada açıklarında bir mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mayının SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.

Özetle

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS Timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi"

https://x.com/tcsavunma/status/2040792968357900395