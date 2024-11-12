Müge Anlı'da telefonlar susmadı! Cinsel istismar detayı kan dondurdu

12 Kasım 2024 13:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:20

Müge Anlı'ya başvuran Şeyma Karataş kendisini evlilik vaadiyle dolandıran Emre Boz isimli şahsın yaptığı korkunç şeyleri canlı yayında tek tek anlattı. Uygunsuz görüntülerle birçok kadına şantaj yapan Boz ile ilgili cinsel istismar detayını Müge Anlı ortaya çıkardı.

Müge Anlı'nın programına katılan Şeyma Karataş, Emre Boz isimli şahıs tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı. Müge Anlı'dan yardım isten genç kadın yaşadığı korkunç olayları canlı yayında izleyenlerle paylaştı. Evlenme vaadi veren sevgilisine 1 milyon 800 bin TL kaptıran kadın, tek mağdurun kendisi olmadığını da belirtti. Emre Boz her istediğinde kredi çekip para yollayan Karataş, daha sonra gelen tehditlerle hayatının şokunu 0yaşadı. Uygunsuz fotoğraflar ve ailesiyle tehdit edilen Karataş, "1 milyon 500 bin TL para gönderdim. 6 cumhuriyet altını, 9 çeyreğimi de elden teslim ettim. 'Seni öldürürüm' deyince dolandırıldığımı anladım" dedi.

Markette çalıştığını söyleyen Karataş, "Benden sürekli borç para istedi. Krediler çektim. 1 milyon 500 bin TL para gönderdim. 6 cumhuriyet altını, 9 çeyreğimi de elden teslim ettim. Seni öldürürüm seni kimse bulamaz diye tehdit etti. Ben de dolandırıldığımı anladım." dedi.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIYLA ŞANTAJ YAPTI

"Ben bilgileri verdim. Benim üzerimden kredi çekiyor. Benim adıma araba kiralıyor. Sen bana para atacaksın atmazsan araba uçurumdan aşağıya gider" diyerek sevgilisinin yaptıklarını anlattı. Yayına telefonla bağlanan mağdurlar da Emre Boz isimli şahsın telefonunda kızların uygunsuz görüntülerini tuttuğunu ve şantaj yaptığını söyledi. Bir kişi ise "Elindeki çıplak fotoğraflardan dolayı arkadaşları bile şantaj yaptı" diyerek şoke etti.

KANDIRDIĞI KADINLARA HESAPLARINDA BLOKE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KREDİ ÇEKTİRDİ

Müge Anlı canlı yayında ise ihbarların ardından Emre Boz'un gözaltına alındığını açıkladı. Anlı, "Emre Boz Ankara'da gözaltına alındı. 'Silahlı tehdit, şantaj, nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye çıkarılacak. 2 mağdur var. Şikayette bulundular. Emre Boz'un kadınlarla sosyal medyada tanıştığı, evlilik vaadiyle kandırdığı kadınlara hesaplarından bloke olduğunu söyleyerek kredi çektirdiği ve araç kiraladığı tespit edilmiş. Parayı ödememek için oyaladığı sevgililerini kredi limiti dolduğunda 'Seni de aileni de öldürürüm' şeklinde tehdit ettiği ortaya çıktı. Emre'nin elinde müstehcen fotoğrafları bulunan kişilerden şantaj yoluyla para istediği de belirlenmiş." dedi.

CİNSEL İSTİSMAR DETAYI

Kadınlarla görüşmek için kullandığı lüks arabaları dolandırdığı diğer kadınlara kiralattığı soruşturma kapsamında öğrenilen Boz'un çocuğun nitelikle cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.