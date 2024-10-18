Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya hediye! Canlı yayında teşekkür etti

18 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:01

MHP lideri Devlet Bahçeli, sunucu ve gazeteci Müge Anlı’ya kendi yaşamını anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını hediye etti. Müge Anlı ise canlı yayında Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, "Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" ismiyle kitaplaştırıldı. Müge Anlı​ canlı yayında Devlet Bahçeli’nin hayatının anlatıldığı kitabının kendisine hediye ettiğini açıkladı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN MÜGE ANLI'YA HEDİYE

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını sunucu Müge Anlı'ya hediye etti. Canlı yayınlanan programında Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği kitabı gösteren Müge Anlı, eseri çok beğendiğini söyleyerek MHP Lideri'ne teşekkür etti. Bahçeli kitabını daha önce bakanlara da imzalı özel bir not ile hediye etmişti.