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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 00:21

Mustafa Destici Abdullah Çatlı'nın mezarı başındaki anma programına katıldı: ASALA'ya ve PKK'ya karşı mücadele verdi

BBP lideri Mustafa Destici, Abdullah Çatlı'nın Nevşehir'deki mezarı başındaki anma programına katıldı. Destici, Çatlı'nın terör örgütleri ASALA ve PKK'ya karşı mücadele verdiğini belirterek Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş'e de rahmet diledi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 00:21

'deki Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Abdullah Çatlı için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Çatlı'nın ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarının katıldığı programa BBP Genel Başkanı de katıldı.

Mustafa Destici Abdullah Çatlı'nın mezarı başındaki anma programına katıldı: ASALA'ya ve PKK'ya karşı mücadele verdi

BBP lideri Destici, merhum Abdullah Çatlı'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Türk milletinin vatanı, milleti ve inancı uğruna mücadele eden isimleri unutmayacağını söyledi. 

Destici, 1978 yılında Ankara'ya geldiği dönemde ülkücü hareketin içerisinde yaşananlara değinerek, Anadolu'da Türklük ve Müslümanlığın varlığını sürdürmesi uğruna binlerce şehit verildiğini ifade etti. 

Mustafa Destici Abdullah Çatlı'nın mezarı başındaki anma programına katıldı: ASALA'ya ve PKK'ya karşı mücadele verdi

"ÇATLI ASALA VE PKK'YA KARŞI MÜCADELE ETTİ"

Destici, 12 Eylül döneminde idam edilen ülkücüleri de rahmetle andı. Abdullah Çatlı'nın özellikle Avrupa'da ASALA terör örgütünün Türk diplomatlarına yönelik saldırılarının yoğunlaştığı dönemde yürütülen mücadelede önemli rol üstlendiğini belirten Destici, Çatlı'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından terör örgütünün finans kaynaklarına ve örgüte destek veren odaklara karşı da mücadele yürüttüğünü söyledi.

Mustafa Destici Abdullah Çatlı'nın mezarı başındaki anma programına katıldı: ASALA'ya ve PKK'ya karşı mücadele verdi

MUHSİN YAZICIOĞLU VE ALPARSLAN TÜRKEŞ'İ DE ANDI

Çatlı'nın hizmetlerinin unutulmayacağını ifade eden Destici, Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin vatanı, milleti ve inancı uğruna canını ortaya koyan isimlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti. Destici, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i de rahmet ve minnetle andı.

Mustafa Destici Abdullah Çatlı'nın mezarı başındaki anma programına katıldı: ASALA'ya ve PKK'ya karşı mücadele verdi

Anma programı, Abdullah Çatlı'nın kabri başında edilen duaların ardından sona erdi.

 

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#nevşehir
#Abdullah Çatlı
#PKK
#mustafa destici
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