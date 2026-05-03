Müstehcen içerikli yayın açıp, görüntülerle şantaj yaptılar: 70 milyonluk dev vurgun!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, bir sosyal medya uygulaması üzerinden kurulan sistem deşifre edildi.

Yapılan incelemelerde, kadın şüphelilerin müstehcen içerikli yayınlar açtığı, izleyici konumundaki erkeklerin ise “VIP oda” adı altında birebir görüntülü görüşmelere yönlendirildiği tespit edildi.

KAYDA ALIP ŞANTAJ YAPIYORLAR

Görüşmeler sırasında elde edilen cinsel içerikli görüntülerin kayda alındığı, ardından farklı kişiler aracılığıyla mağdurların yakınlarına gönderileceği tehdidiyle şantaj yapıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

70 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde, 9 aylık süreçte yaklaşık 70 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı ve elde edilen gelirlerin kripto varlık piyasalarına aktarıldığı ortaya çıktı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarını örgütlü şekilde işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik, Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9’u kadın toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.