Narin Güran cinayetinde yenge Maşallah Güran ifade verdi! Mahkemedeki sözleri şoke etti: "Sadece Nevzat değil..."

08 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:44

Türkiye Narin Güran'ın katili arıyor. Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bugün davasının ikinci günü. Narin'in yengesi Maşallah Güran bugün tanık olarak dinlendi. Maşallah Güran'ın kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti. İşte Narin Güran cinayeti davasında son yaşanan gelişmeler...

Narin cinayeti davasında ikinci gün | Baran Güran cinsel ilişki sorusuna sinirlendi! DNA ayrıntısı şoke etti: "Narin’i öptüm acaba benim DNA da bulaşmış mıdır?"

Narin cinayeti davasında ikinci gün | Baran Güran cinsel ilişki sorusuna sinirlendi! DNA ayrıntısı şoke etti: "Narin’i öptüm acaba benim DNA da bulaşmış mıdır?"

Türkiye Narin Güran için adalet arıyor. 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın davasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. İlk gün sanıkların dinlenmesi tam 13 saat sürdü. Sanıklardan amca Salim Güran, silinmiş bir cep telefonu dinleme programı hakkında zor anlar yaşadı ve gece yarısı bu programı silmesini açıklayamadı. Mahkeme Başkanı, eskort kadınlarla olan mesajların durduğunu söyleyince, tüm mesajların silindiğini düşünen Salim Güran şaşkınlık yaşadı. Mahkeme Başkanı, çelişkili ifadeler nedeniyle sanıklara detaylı sorular yöneltmeye başladı. Tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, Narin kayıpken yaptığı televizyon röportajında, "Kim kızımı öldürdüyse getirsin, en azından bir mezarı olsun" demişti. Bu sözleri nedeniyle samimi olmamakla suçlanan anneye, Mahkeme Başkanı, "Siz televizyonda ‘Kim öldürmüşse gelsin, cesedini bıraksın’ demişsiniz. 28 Ağustos'ta saat 19.00'da Enes ve Yüksel’in dizine vurarak geldiği, ‘Kim kızımı öldürdüyse getirin, en azından mezarı olsun’ dediğiniz söylendi” diyerek bir soru yöneltti. Ancak anne bu açıklamayı reddetti. Sanıklardan ağabey Enes Güran ise eski ifadelerini reddederek, baskı altında ifade verdiğini iddia etti. Mahkeme Başkanı'nın "Salim Güran'ı evinizde gördünüz mü?" sorusuna ise o gün onu hiç görmediğini söyledi. Mahkeme Başkanı çelişkili beyanlarını hatırlatınca, “Hatırlamadığım şeyler var, olayın şokundaydım” cevabını verdi. Bugün sabah 09.00’da başlayan duruşmada Narin Güran'ın abisi Baran Güran tanık olarak dinlendi. Tanıklar ifade verirken duydukları karşısında sinir krizi geçiren baba Arif Güran fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADINLAR NEDEN KAVGA ETTİ?

Bugün tanık olarak dinlenen kişilerin arasından önemli bir isim daha vardı; Narin Güran'ın yengesi Maşallah Güran... Maşallah Güran, kadınların kavgasını soran hakime, "Oy Narin hangi şerefsizler sana kıydı' dedim. Teyzesi geldi 'anlatsaydınız böyle olmazdı' dedi. Ben de 'bir şey bilmiyorum, biliyorsan sen söyle' dedim" ifadeleriyle cevap verdi.

"BENİ KONUŞTURMAYIN" SÖZLERİ SORULDU

"Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin" sorusuna ise Maşallah Güran, "Hayır öyle bir şey kesinlikle demedim" diye cevap verdi. Hakimin "Sizi yönlendirdiler mi?" sorusuna Maşallah Güran "Hayır" cevabını verdi.

"SADECE NEVZAT DEĞİL..."

Nevzat'in cinayet şüphelisi olduğunu söyleyen Maşallah Güran hakimin "Ama hepsi cinayet şüphelisi, sadece Nevzat değil" demesi üzerine, "Kamera kayıtları inşallah çıkar, herkes o zaman görür. Kim yapmışsa açığa çıksın" diye konuştu.

"NARİN'İ NEVZAT BAHTİHAR ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ?"

Maşallah Güran, Aile Bakanlığı vekilinin "Narin'i kim niye öldürmüş olabilir, hiç düşündünüz mü?" sorusuna "Hiç düşünmedim, köyden biri olacağını düşünmedik" dedi. "Nevzat öldürmüş olabilir mi?" sorusuna ise "Şüpheler onu gösteriyor" diye cevabını tekrar etti. Maşallah Güran'ın beyanlarında ailesini korumaya çalışması dikkat çekti.